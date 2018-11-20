网游玩家收到“客服”群发短信，300多万元没了

现代快报讯 许多人在玩网络游戏的时候都有过被盗号的遭遇。现代快报记者了解到，最近宿迁市警方摧毁了一个盗号团伙，这些人在冒充游戏客服，群发"山寨版"官方信息，借此搜集玩家的账号信息，然后盗号，在短短两年内，这个团伙盗了 7000 多个号，涉案金额 300 多万。
△盗号团伙被抓
今年 6 月，泗洪警方接某公司报警，称其公司开发运营的网游出现批量用户账号被盗的情况，很多游戏用户收到"官方"索取游戏验证码的短信，并按提示输入发送，最后导致游戏账号内的装备、金币等虚拟财产不翼而飞，严重损害了公司及游戏玩家的合法利益。经过警方初步侦查，确认这是一起有组织的链条式盗号团伙。
警方随后对被盗游戏玩家账号数据进行了分析比对，一个叫文某的嫌疑人逐渐从海量数据中浮出了水面。文某也是一名游戏玩家，在玩游戏时经群聊认识了一些售卖非法扫描软件和账户数据的人，并逐渐参与进入这个盗号链条。文某从上家购买游戏账号和密码数据，冒充网易官方短信平台诱骗收集受害人游戏登陆动态验证码，进入游戏后盗取受害人游戏账号内装备和金币进行转卖，轻松获利几万元。尝到甜头后，在文某的联络下，先后有 10 余人通过群聊参与到这个"生意"中。
通过对近几千条的繁琐数据反复分析，一个多人相互配合、分工明确，从提供非法扫描软件、测试账号密码，到中间商卖账号数据、末端销赃装备金币的犯罪链条逐渐浮出水面。这些人大多数都在 QQ 群里联系，现实世界中互相并不认识，彼此之间经常互卖账号数据。这是一个完整产业链的网络犯罪：售卖软件的张某、扫描账号和密码的王某、中间商马某等 18 名位于不同省份、通过 QQ 联系的一张人员网络图已经呈现在警方面前。
△这个团伙从网上购买游戏账号数据
日前，泗洪警方集结 30 余名警力，分赴河南、山东、陕西等 5 省，先后辗转近 5000 公里。在不到 5 天的时间里，9 个抓捕组先后在各地抓获了该起网络犯罪的 18 名嫌疑人。警方现已查明，这些嫌疑人本身都是网络游戏玩家，为了利用游戏赚快钱，先后从不同渠道进入这个犯罪团伙。在不到 2 年的时间里，该团伙先后非法扫描、打包售卖包括网易公司游戏在内的各类游戏账号数据高达 7000 多组，交易流水 300 余万元。
（警方供图）
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