原标题：路边竖着P字停车牌 为啥停车还被贴条？

华商报讯（记者 佘欣）车停在路边停车牌附近，却被贴条，市民杨先生有些想不通。

昨日，市民杨先生说，他的车11月17日上午9时许停在西安翰林北路路西，18日下午发现被贴条，通过手机查询，他才知道这已经是第三次在同一位置被贴条了，之前两次分别是11月8日和10月12日，“前两次可能是条子掉了或被人撕走了，我都不知道贴条了，不然我肯定不会再在这里停车。”

昨日上午，杨先生拨打了路边停车牌上的投诉电话，联系到西安市公安局交警支队长安大队法治中队，“工作人员说我没有停在车位上”，杨先生表示，他停车的地方位于停车标识南边50米处，“那个路段南北两个十字路口之间没有停车位，也没有人来收停车费，只有一个P字停车牌，而且牌子上停车提示写明了是路西，我就认为是路西可以停车。”

“我报了停车牌上的编号，他们说停车牌也不知道是谁设立的。”对此，杨先生很不解，如果停车牌是有关部门正规设立，那为啥不能停车？如果不允许停车，为啥会有停车指示牌？

昨日，在杨先生发现贴条后拍摄的现场图上可以看到，翰林北路路西P字停车牌上显示，编号1-4-3-0106，名称为翰林北路路西，收费标准为3元/次/8小时，收费时段8：00-21：00，车位数为空白，同时留有监督电话和投诉电话。

华商报记者联系到交警长安大队法治中队，工作人员解释说，P字停车牌是起指示作用，意思是你可以在这条路上找车位，但车需要停在车位内，同时须顺向停车，违反其中一条都是违停。“有编号名称的停车牌应该是真的，但具体的还得问秩序中队，停车牌归他们管。”工作人员说。

随后，交警长安大队秩序中队一工作人员记录停车牌编号后表示，会派人前往现场查看，“看了才能知道停车牌是谁设立的。”但截至昨日发稿前，记者未收到回复。

至于停车牌上车位数为何空白？交警长安大队秩序中队工作人员说，“整条路的车位规划要全部统计出来，才会填上具体的数字。”

(责编：仝宗莉、杨曦)