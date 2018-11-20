原标题：内蒙古多项金融举措落地 为民企纾困

新华社呼和浩特11月20日电（记者安路蒙）记者19日从内蒙古民营企业融资服务推进会获悉，多家金融机构推出纾困投资基金、债转股等一系列金融服务举措，为民企开启信贷绿色通道，积极化解民企融资难题。

推进会上，内蒙古自治区金融办与农行内蒙古分行签订纾解当前民营企业流动性困境合作协议，共同设立内蒙古民营企业纾困发展基金，率先开展无还本续贷、联合授信等业务，为民企提供流动性资金支持。

光大银行呼和浩特分行创新产品应用，为内蒙古君正能源化工集团提供10亿元并购贷款，为内蒙古满世集团提供1.5亿元跨区域购买产能贷款。农发行内蒙古分行突破年初授信、年内一般不予调整的传统做法，向国贫地区的内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司新增纾困授信5000万元。

推出多元化民企融资支持工具。内蒙古银行将为内蒙古金融资产管理公司提供15亿元授信，利率在政策允许的范围内给予优惠，用于过桥融资；向内蒙古再担保公司提供30亿元担保授信，用于应急担保。

民企债转股取得实质性进展。农行内蒙古分行与内蒙古黄河能源科技集团签订20亿元债转股协议，开拓民营企业不良贷款化解渠道。

开启信贷绿色通道。农行内蒙古分行、光大银行呼和浩特分行等金融机构创新为民企纾困的授信审批路径，对符合条件的民企实现最快速度放款。其中，农行内蒙古分行协同总行、区分行、市分行、支行四级行联动，突破信用等级评定等现有制度限制，仅用5个工作日就完成了对内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司的3亿元授信审批，2天内就发放了首笔1.8亿元信用贷款。

(责编：赵爽、仝宗莉)