【聚焦自贸区建设5周年】福建自由贸易试验区厦门片区:"单一窗口"促进通关便利化

一个窗口、一个平台、一次申报、一次办结，让数据“跑路”代替人跑腿，再也不用像以前那样，带一大叠纸质材料，只要到“单一窗口”递交电子单证，就可无纸化申报办理，节约时间又省钱。这是自2015年福建自由贸易试验区厦门片区国际贸易“单一窗口”上线运行以来，在厦外贸企业的最大感受。

厦门自贸试验区电子口岸有限公司党委书记刘少华介绍，目前厦门国际贸易“单一窗口”上线货物申报、港口物流、公共查询等9大功能模块和68项应用系统。截至今年9月底，平台累计企业开户数6792家，邮件个人自主报关用户5.4万户。1月至9月，平台累计各类单证处理5747.7万票，同比增长48.5%，日均单证处理量21万票。

厦门国际贸易“单一窗口”全面实施“互联网+通关”模式，企业通关更便捷，进出口货物申报时间从4小时减至5分钟至10分钟，船舶进出境申报时间减少至2.5小时。监管方面，在全国率先实施关检“一站式”查验模式。据统计，企业通过“单一窗口”进行货物一单两报，进出口货物的申报效率提升50%以上；出入境船舶企业通过关检“一站式”预约查验系统，平均单票重复申报项目减少30％，节约作业时间2小时，企业查验准备与实施时间较原来缩短50%。

除此之外，“单一窗口”的无纸化作业让企业通关成本更低，减少了企业的往返成本和资金成本，免除企业报关申报费用、电子数据传输及处理费、软件服务费、查验无问题集装箱查验费等经营服务性收费。据测算，仅减少企业进出口环节申报服务性收费，每年可减少海关检验检疫的申报环节经营服务性收费近1.5亿元。（经济日报-中国经济网记者 薛志伟）

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