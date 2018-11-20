【支持民营企业在行动】山东：多措并举为民企纾难解困

央视网消息（新闻联播）：近日，山东省委书记刘家义在接受央视记者采访时表示，山东将推出更多“能感知、有温度、见效果”的政策，帮助民营企业解决发展中遇到的难题。
目前，山东省民营经济占市场主体的90%以上，贡献了50%以上的GDP、60%以上的投资和70%以上的税收，但仍存在结构偏重、科研创新能力欠缺等问题。为支持民营经济发展，山东省在支持非公有制经济健康发展十条意见基础上，前不久，又研究出台了减轻民营企业税费负担的35条意见。
从明年起，山东省对牵头实施国家重大科技计划项目的民营企业，将给予1000万以上的经费支持。刘家义表示，山东还将从改善营商环境、支持创新发展等方面制定措施，帮助民营企业实现高质量发展。
刘家义说，今后省委、省政府在制定涉及到民营企业经济发展的相关政策、措施时，要邀请民营企业家代表参加，用企业家的“笑容”作为政策评价的标准。
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