5G商用倒计时：2020年北京重点区域将实现5G覆盖

11月19日，北京市召开《北京市进一步优化营商环境行动计划（2018年-2020年）》新闻发布会。北京市发改委主任谈绪祥表示，2020年实现固定宽带网络具备千兆接入能力，重点区域实现5G覆盖，宽带资费每年降低10%。

此外，《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》也指出，拟到2020年底，率先完成“双千兆宽带城市”建设，移动通信网络和固定宽带网络双双实现千兆全市覆盖，5G率先开展商用，IPv6、网络智能化改造和新型工业互联网络实现规模部署。

对此，通信行业观察家项立刚向《证券日报》记者表示：“从目前国内5G的研发、建设，以及大规模的外场测试等方面来看，2019年试商用、2020年商用的目标肯定可以实现。”

5G牌照发放已箭在弦上

11月9日，中国工程院院士邬贺铨在2018世界互联网大会上透露，我国5G牌照最快将于今年年底发放。中国移动副总裁李慧镝也指出，中国移动5G计划2019年预商用，2020年商用，2019年上半年推出5G智能手机。

种种迹象都表明，5G时代即将来临。项立刚向《证券日报》记者表示：“不管是今年年底前，还是明年3月底前，5G牌照发放都已经是箭在弦上的事。只有5G牌照正式发放后，电信运营商和设备供应商才可以正式启动5G试商用。”

而根据三大运营商的5G部署来看，基本都锁定在2019年试商用、2020年实现商用。

中国移动的具体计划是：2017年选取4个～5个城市，每个城市大约建设7个站点进行系统验证，形成预商用样机；2018年选取数个城市、每个城市大约建设20个站点进行规模试验，形成端到端商用产品和预商用网络；2019年扩大试验网规模，城市总量和每个城市的站点都会扩大；2020年5G基站达到万站规模，从而实现商用产品规划部署。

中国联通分为三个阶段推动5G技术验证：一是2017年-2018年为系统样机验证阶段，验证5G预商用样机整体能力；二是在2018年-2019年进入规模外场验证阶段，验证5G商用能力及组网方案；三是2019年-2020年，（试）商用阶段，将在全国各重点城市完成1000站以上的5G规模部署，推进5G（试）商用。

中国电信5G部署的总体规划是，2016年-2018年完成网络架构和关键技术研究以及概念验证，并提出4G向5G演进技术方案以及开展部分关键技术实验室测试与外场试验；2019年建成若干规模预商用网，2020年实现5G商用的目标。

而在今年8月份，北京联通正式公布了“5G NEXT”计划，称2018年年底将建立300个5G基站，另计划2019年，北京世园会期间将率先使用5G网络，主要场馆实现5G网络覆盖。

项立刚指出：“从外场测试的进度来看，北京长安街、金融街附近均已进行了5G覆盖。而根据目前国内5G的研发、建设，以及大规模的外场测试，包括中国通信厂商的设备制造实力来看，2020年实现5G商用肯定是没有问题的。”

5G时代手机不再是唯一焦点

虽然5G牌照尚未发放，但手机厂商们的5G之争却已经展开。目前来看，包括华为、联想、小米在内的几乎所有智能手机厂商，均计划在2019年推出5G手机。

资料显示，联想日前展示了全球首款可升级至5G的手机motorola Z3；华为则宣布明年6月前会发布首款5G手机；OPPO、vivo等手机厂商也计划在2019年推出5G预商用终端；小米则希望成为第一批研发和发布5G手机的厂商。

不过，项立刚却认为，5G时代，智能手机将不再是唯一的焦点。他表示：“目前来看，中国手机的市场保有量在14亿部至15亿部，而在5G时代，预计到2025年，智能终端数量将达到100亿部。那就意味着，像汽车、车位、电线杆、路灯、井盖、门锁、空气净化器、抽油烟机等等一切你可以想到的产品，都可能成为智能终端。”

项立刚同时指出，“5G应用还将覆盖到无人驾驶、无人机、北斗系统等领域。”此前，北京联通曾提出，将围绕“五大重点场景”及“五个关键应用”，推进5G产业发展，打造面向未来的5G之都。其中，五类典型应用则是自动驾驶、大健康大医疗、工业互联网、智慧城市、超高清视频应用。

邬贺铨此前也曾表示，5G将比现有的速率提高10倍，具有高可靠、低时延特点，未来可支持500公里时速的高铁、远程医疗等应用。（见习记者 刘 勇）

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