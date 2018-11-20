北京提前完成今年保障房建设任务 共计投资940.6亿元

人民网北京11月20日电 （朱江） 记者从北京市住建委获悉，截至10月底，北京市保障房新开工50041套，100%完成北京市人民政府确定的2018全年建设5万套的目标任务。

其中，启动公租房分配2.1万套（户），完成全年分配公租房1.5万套（户）实事任务的140%；北京市棚户区改造2.61万户，完成市政府2.36万户实事任务的111%，其中远郊区改造 0.96万户，完成全年任务的117%。各类保障性住房（含共有产权房）完成投资940.6亿元。

北京市住建委相关负责人表示，落实保障房建设计划，分解下达各项指标任务，北京市政府与各区签订目标责任书，确保各项工作顺利推进。坚持以问题为导向，不断强化多层面、多角度协调调度，要求建设单位认真落实主体责任，严格履行建设手续，合理安排工期，确保按承诺如期高质量交房。

按照总体规划要求，北京市将进一步加大租赁住房供应，五年计划建设租赁住房50万套，并主要通过集体建设用地安排，持续推进住房市场供给侧结构性改革，加快建立租购并举的住房制度体系。

多渠道满足新市民住房需求，北京市将符合一定条件的新就业无房职工和在京稳定就业的外来务工人员纳入保障范围。截至10月底，今年通过园区人才配租、社会单位集体租赁和“新北京人”专项配租等各种渠道，为非京籍家庭配租公租房2100套,已累计配租1.5万套。

该负责人最后强调，针对今年下半年媒体报道的北京市公租房出现的一些违规转租行为，北京市再度加大对公租房的后期监管力度，以“零容忍”的态度处置承租家庭转租、转借等违规行为，发现一起，严厉处理一起。

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