原标题：小鱼塘三年用了6万多吨水，全是偷的！

现代快报讯 对于鱼塘来说，每天都要消耗大量的水，于是宿迁市宿城区罗圩乡的一个鱼塘主就打起了公用自来水这个歪主意。现代快报记者了解到，他在自来水管道上做手脚偷水，整整三年，偷走了6万多吨的公共自来水。

日前，宿迁银控自来水公司的稽查人员在宿城区罗圩乡一处20多亩大的鱼塘边，用铁锹清理地上的砖头块，扒出埋在地下的塑料水管。水管埋得比较隐蔽，埋在地下大概有15公分深，直径大概有两公分，一直往鱼塘里放水，一天24小时一直排水。

距离鱼塘仅有5米左右的地下，就埋着自来水公司的供水支管网，稽查人员发现的这根塑料水管就偷接在供水支管网上，直通鱼塘，还在源源不断地排出自来水。稽查人员告诉记者，他们在查抄水表时，听到了流水声，才对鱼塘主的用水情况产生了怀疑，再三勘查后，找到了水管的位置，才确认了鱼塘主的偷水行为。稽查人员了解到，从2015年10月份开始，到现在为止，一直往鱼塘里放水，大概放了6万多吨水。

在确认了鱼塘主的偷水行为后，稽查人员立即切断管线，并报警处理。目前，鱼塘主陈某承认自己的偷水行为，正接受宿城公安分局罗圩派出所的调查处理。

记者了解到，按照《宿迁市城乡供水管理办法》规定，自来水公司将根据取水管道口径和实际用水时间计算取水量，按每吨1.6元对偷水者进行处罚赔偿。此外，偷水行为构成盗窃，公安机关会按照盗窃金额依法处罚。

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