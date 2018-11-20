原标题：福建自贸试验区：创新落地生花 开放新姿显现

新华社福州11月20日电 题：福建自贸试验区：创新落地生花 开放新姿显现

新华社记者李慧颖

178项改革试验任务相继落地，新增企业数量增长4倍多，融资租赁、跨境电商、航空维修等新业态蓬勃发展，对标国际的投资服务体系基本建成……福建自贸试验区设立三年多来，多项制度创新落地开花，开放新格局已然显现。

“静静大厅”背后的制度创新

福建自贸区厦门国际航运中心的大楼内，桥吊司机陈树林坐在屏幕前，熟练地操作手柄，按下启动按钮。一公里之外的东渡码头，桥吊缓缓拉起集装箱，按照电脑指示，将集装箱准确地放置装船。

“以前我作业的位置是在现场四五十米的高空上，现在就在办公室里，码头都没人了。”陈树林说。自贸区的“集装箱智慧物流平台”不仅实现了物流远程操作，更重要的是码头效率提升、企业成本降低，企业可随时查询货物进出港和装卸等作业信息。

电脑操作代替了现场作业，繁忙的港口变得安静；同样静悄悄的还有自贸区的报关大厅，在这里“数据跑路”代替了人员“跑腿”，各个窗口前排长队等叫号的场景早就不见了。

这是福建自贸区国际贸易“单一窗口”带来的便利。“单一窗口”联通国际贸易链条上的海关、海事、商务、港务等30多个业务部门，日处理单证量27万票，覆盖了国际贸易主要环节。通过智能化通关模式改革，自贸区初步建立符合国际规则的贸易便利化服务体系。

“让企业不再需要往来奔跑于不同单位之间办理各种手续，只要通过一个窗口就可以办理国际贸易的全部业务。”厦门自贸片区电子口岸有限公司负责人刘少华说，企业“一趟都不用跑”，进出口货物通关时间压缩三分之一。

三年多来，福建自贸区的商事制度集成化改革，实现了从企业注册到注销全流程覆盖，让区内新增企业超过7万户、注册资本达1.6万亿元，分别是挂牌前的4.6倍和7.1倍；“四个一”投资审批模式，让投资项目申请材料由原来的250多项减少到19项，审批时间压缩四分之三……一百多项试验任务在福建自贸区落地开花，制度创新释放了发展新动能。

“丝路”合作构筑开放新局

福建自贸区位于“海丝”核心区、连接海峡东西岸通道，从设立之初其“海丝”合作区的定位就十分明确。

经过三年多的建设，“丝路”合作、共融共通的蓝图在福建自贸区日益清晰：厦门港共有52条航线途经“一带一路”沿线，共与18个“一带一路”沿线国家和地区的38座港口有航务往来；“海丝”沿线16个国家和地区在自贸区开立73个人民币代理清算账户，跨境人民币业务结算量达574亿元人民币；区内企业宏东渔业在毛里塔尼亚建设远洋渔业基地，世海公司在几内亚比绍建设中国-西非远洋渔业产业园；中国-东盟海产品交易所上线运营三年，现货交易额超8亿元……

从自贸区厦门片区出发的中欧班列，已开通厦门至波兰罗兹、德国汉堡、哈萨克斯坦阿拉木图、俄罗斯莫斯科、匈牙利布达佩斯等5条线路，通达10个国家。同时班列还通过海铁联运的方式，延伸至台湾地区和东南亚，成为一条跨越海峡、横贯亚欧大陆的物流新通道。

厦门中欧班列有限公司执行董事林尚勇说，未来，中欧班列将为台湾企业和东南亚地区货物走向欧洲市场提供便捷通道，实现“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇对接。

改革试验激发产业活力

自贸区是改革的“试验田”，更要成为产业的“苗圃地”。

新科宇航科技有限公司是落户于福建自贸区的一家航空维修企业，得益于航空保税维修等创新监管模式和政策举措，这家公司抓住了开拓国内航空维修的市场机遇。

公司事务总监胡浩岩告诉记者，过去进口航材平均税率在5%以上，有些部件高达10%，很大程度上限制了企业开拓国内市场的步伐，公司以承接境外飞机维修业务为主。但是，去年在自贸区政策支持下，新科宇航公司有两项发动机零部件的进口税率，都大幅下降至1%。“随着进口税率的降低，我们的国内业务将迎来明显增长”。

自贸试验区创新与开放释放发展的红利，带来产业的聚集。目前，航空维修已成为福建自贸区“领跑”的重点产业，区内有14家知名航空维修企业，已成为超百亿元产业集群。

此外，物联网、跨境电商、融资租赁、保税展示等新产业也在福建自贸区加快发展。物联网产值超过500亿元，航空维修占国内总产值四分之一，成为全国三大飞机融资租赁集聚区之一，去年自贸区进出口总额同比增长三成多。在自贸区的“苗圃地”里，新业态、新模式向传统领域渗透融合，推动产业提质增效，加快转型升级。

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