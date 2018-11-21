京张高铁清华园隧道顺利贯通

11月20日上午，随着“天佑号”盾构机刀盘徐徐破土而出，全长6.02公里的京张高铁清华园隧道在安全穿越北京市城市核心区后顺利实现贯通。

京张高铁清华园隧道是目前北京市内最大直径的盾构隧道，全线采用盾构法施工，也是国内位于城区穿越地层复杂、重要建筑物众多的单洞双线大直径盾构隧道。该隧道的贯通为2019年底京张高铁全线通车创造了有利条件。

本报记者 史家民摄

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 10 版）

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