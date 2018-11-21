沪港通4年累计交易额超10万亿元

本报上海11月20日电 （记者谢卫群）最新数据显示，沪港通运行4年来，累计成交金额已达10.31万亿元人民币。其中，沪股通累计共930个交易日，交易金额6.05万亿元人民币，日均交易金额65.02亿元人民币；港股通累计共912个交易日，交易金额4.27万亿元人民币，日均交易金额46.77亿元人民币。

4年来，沪港通制度在平稳运行的基础上不断优化完善，持续促进内地与香港市场融合，提高内地资本市场双向开放水平。2018年，沪港通经历了每日额度扩大、A股纳入全球指数体系、北向投资者识别码制度推出等重大事件。下一步，上交所将继续优化完善互联互通机制，进一步推动交易所国际化进程，持续扩大上交所在国际市场的影响力，不断推进我国资本市场双向开放。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 10 版）

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