甘肃发放近240亿元特色产业贷款

本报兰州11月20日电 （记者付文）记者从甘肃省地方金融监督管理局获悉：截至今年10月末，甘肃已为农业龙头企业发放特色产业贷款236.8亿元；到年底前，当地力争完成300亿元特色产业贷款任务。

据了解，实施特色产业发展工程贷款，是甘肃省委和省政府深入贯彻中央决策部署打赢脱贫攻坚战的一项基础性、战略性工程，也是当地破解特色产业发展资金难题，带动贫困人口持续增收、稳定脱贫的创新之举。

截至目前，甘肃各银行还与127家企业达成132.9亿元的授信贷款意向，甘肃金控担保与22家企业达成135亿元的授信担保意向。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)