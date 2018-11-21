原标题：地方“真金白银”支持民企 10余省份设纾困基金

继11月1日民营企业座谈会召开后，支持民营企业的政策在地方相继落地。记者梳理发现，截至目前，已有十余个省份发布支持民营企业的政策，帮助民营企业降成本，促进民营经济发展。

多地打出组合拳 为民营企业降成本

当前中国经济运行稳中有变、外部不确定因素仍然较多，经济下行压力有所加大，给民营企业的发展造成了一定的影响，一些民营企业出现生产收缩、利润下降、甚至停产等情况。

有民营企业家形容遇到了“三座大山”——市场的冰山、融资的高山、转型的火山。如何降低民营企业经营成本，为企业减负，成为各地急需考虑的事情。

11月1日以来，广东、江苏、浙江等十余省份密集发布支持民营企业发展的政策，为民营企业“排忧解难”，减负规模累计达万亿元。

如，广东出台了《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》，这份被称为当地“民营经济十条”的文件，涵盖降低税收、用地、用电、运输、融资成本等10个方面，力图降低民营企业生产经营成本，缓解民营企业融资难题。

江苏则印发《进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展若干政策措施》，着力降低税负、用工、用地、融资等成本，预计能为实体经济企业降本减负约600亿元。

国务院发展研究中心研究员李布表示，“当前民营经济从高增长向高质量发展迈进，民营企业发展环境发生很大变化，企业需要做一些调整。这种调整需要成本，也会对企业运行造成影响。多地支持民营企业政策的发布，能很好地帮助应对融资难题，使企业顺利运行。”

至少13省份设立纾困基金 解股权质押风险

今年以来，上市公司尤其是上市民企的股权质押平仓事件不断发生，民营企业股权质押的风险影响股票市场，引发波动。

记者梳理发现，多地出台促进民营经济发展措施中，设立上市公司纾困基金的“身影”常常出现。

据不完全统计，北京、上海、广东等至少13个省份设立了纾困基金，驰援上市企业。各地纾困基金规模基本在几十亿元至上百亿元不等。

例如，北京设立的“股+债”支持方案，市、区和社会资金基金共同建立了总规模超过350亿元的纾困“资金池”。

不仅如此，针对民营企业融资难、融资贵的问题，北京融资担保基金扩大到100亿元，并设立70亿元的再贴现额度专项支持民营和小微企业。

“地方设立纾困基金，可以帮助企业渡过难关。在不造成股权流失的情况下，保证公司稳定。”李布分析。

基于这一点，福建发布意见，设立总规模150亿元的纾困基金和20亿元的纾困专项债，用于帮助有股权质押平仓风险的民营企业，避免发生企业所有权转移等问题。

山东也组建了总规模100亿元的资本市场纾困基金，用于缓解上市公司股东流动性风险。

发展民营经济：需深化改革 建长效机制

中国人民银行副行长潘功胜此前指出，目前民营企业的问题，单纯靠市场力量自我矫正在短期内不易解决，需要政府部门对市场非理性行为进行适当引导。

近期多地出台的各项措施，可以说弥补了市场调节弊端，有效降低民营企业成本，帮助民营企业度过阶段性困难时期。

华宝证券的一份报告指出，解决民营企业和中小企业的融资难和融资贵的问题，还需要形成长效机制，通过监管手段来疏通融资“通道”，激活资本市场等。

在激发民营企业活力上，北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，减税降费包括增值税降低税率，在当前是一项优选的政策路径。

国家税务总局局长王军日前明确，下一步，税务部门将在进一步落实好已有税收优惠政策的基础上，与有关部门一起深入开展调查研究，尽快提出体现更大规模、实质性、普惠性减税降负要求的政策建议。

中国社会科学院民营经济研究中心主任刘迎秋说，除了减税降费，还要进一步深化经济体制、财政体制改革，建立长效机制，发展民营经济。同时要做好中央和地方事权和财力的划分，不要盲目地行政干预，盲目地搞“一刀切”。 (谢艺观)

(责编：杨曦、赵爽)