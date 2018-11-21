北京今年已启动公租房分配2.1万套(户)

原标题：北京今年已配租公租房1.5万套

北京青年报记者从市住建委获悉，截至10月底，全市保障房新开工50041套，完成市政府确定的全年建设5万套实事任务的100%；启动公租房分配2.1万套（户），完成全年分配公租房1.5万套（户）实事任务的140%；全市棚户区改造2.61万户，完成市政府2.36万户实事任务的111%，其中远郊区改造 0.96万户，完成全年任务的117%。各类保障性住房（含共有产权房）完成投资940.6亿元。

按照总体规划要求，北京将进一步加大租赁住房供应，五年计划建设租赁住房50万套，并主要通过集体建设用地安排，持续推进住房市场供给侧结构性改革，加快建立租购并举的住房制度体系。2017年，我市共确定了39个集体土地租赁住房项目，建设用地面积203.9公顷。

为加快推进集体土地租赁房建设，市住建委等相关部门从加快项目手续办理、提升规划设计水平、严格工程质量安全监管、规范运营管理等方面完善相关政策和措施，进一步创新手续审批方式，项目全部纳入绿色通道，明确设计标准,统筹分配对象，鼓励专业化运营。截至目前，已有丰台区成寿寺、石景山区古城、八宝山、五里坨、海淀东升乡、通州大稿村6个集体土地租赁住房项目实现开工，可提供房源约4500套，另有昌平区海鶄落和顺义区杨镇两个项目已基本建成，可提供房源2600套，其他项目也正在加紧推进中，将尽快形成房源有效供应。

市住建委相关负责人表示，多渠道满足新市民住房需求，北京将符合一定条件的新就业无房职工和在京稳定就业的外来务工人员纳入保障范围。截至10月底，今年通过园区人才配租、社会单位集体租赁和“新北京人”专项配租等各种渠道，为非京籍家庭配租公租房2100套,已累计配租1.5万套。

针对今年下半年媒体报道的本市公租房出现的一些违规转租行为，本市再度加大对公租房的后期监管力度，以“零容忍”的态度处置承租家庭转租、转借等违规行为，发现一起，严厉处理一起。

为加大违规家庭公开曝光力度，市住建委在官方网站上增设“曝光台”专栏，并在安居北京微信公众号上曝光8户违规转租家庭基本信息、违规事实及初步处理结果，提升违规成本。

市住建委透露，目前，全市已安装人脸识别公租房项目共计55个，其中11个项目已投入使用。提高房源管理网络化水平，对每个公租房源赋予一个唯一二维码，市、区、街三级管理部门、产权单位、承租家庭在统一数据平台上信息共享，实时监测已保障家庭购房和房源使用等相关情况，加强动态监管。（记者 朱开云）

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