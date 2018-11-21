原标题：地方密集开会冲刺年底40天 确保完成全年经济任务

地方密集开会冲刺年底40天 确保完成全年经济任务

导读

宁夏的相关会议指出，距离年底只剩40多天，要坚持目标导向，对标主要指标挖潜力，对标重点工作提效率，找准差距问题，增补工作措施，确保交出一份合格答卷。

日前，各地正在密集召开会议，分析目前经济，并开始提前谋划明年的工作。

11月19日，宁夏、甘肃、吉林、重庆等地政府召开会议，分析研究经济工作，对明年的工作进行谋划研究。此前11月16日，贵州省政府也召开常务会议，研究部署当前经济工作，研究防范化解地方政府隐性债务风险等工作。

其中，宁夏的相关会议指出，距离年底只剩40多天，要坚持目标导向，对标主要指标挖潜力，对标重点工作提效率，找准差距问题，增补工作措施，确保交出一份合格答卷。

甘肃政府会议指出，要全力攻坚冲刺，真正做到精心上手、精细调度、精准对接，把稳增长的潜力挖深挖足，尽最大努力完成经济社会发展目标任务。

吉林省智库秘书长刘庶明指出，目前，经济面临下行压力，过去多年的问题需要解决。“这包括经济脱实向虚方面，比如经济房地产化、金融化等等。目前，国家采取多个措施降低企业成本，对经济发展起到了稳定的作用。”

主抓重点行业

10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，增速比上月加快0.1个百分点。1-10月份，全国固定资产投资(不含农户)547567亿元，同比增长5.7%，增速比1-9月份加快0.3个百分点。不过， 10月份，社会消费品零售总额同比增长8.6%，去掉物价实际增长5.6%。

而一些地区的工业数据表现不佳。比如，10月重庆规模以上工业增速为-2.5%，湖北为3.7%，甘肃为-1.6%，山东为4.8%，河南为4.5%，浙江为5.8%，均创下近期的最低值。

为此，各地专门针对当地的问题进行了深入研究，并进行新的部署。

比如，11月19日，重庆市长唐良智主持召开市政府第32次常务会议，审议通过了《重庆市加快汽车产业转型升级的指导意见(2018-2022年)》、《重庆市加快新能源和智能网联汽车产业发展若干政策(2018-2022年)》、《重庆市支持新能源汽车推广应用政策(2018-2022年)》。

会议强调，重庆要实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，推动汽车和先进制造、互联网、大数据、人工智能深度融合，大力发展新能源汽车、智能网联汽车，推动重庆汽车产业发展质量变革、效率变革、动力变革。要推动传统汽车和新能源汽车产品提档升级，以市场需求为导向等。

清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明指出，经济是有新增长点的。“很多企业很小，但是研发很小的产品，能做的产品质量很好。”

近期，多地陆续释放了多项政策支持民营经济，这也被认为是支援实体经济的重要举措之一。

最后40天“冲刺”

针对经济面临的压力，不少地方陆续开会部署最后1个多月的工作。

11月19日，宁夏回族自治区主席咸辉主持召开专门会议，对全年目标任务进行盘点回顾、对标冲刺，对明年工作进行谋划研究、厘清思路。

会议指出， 距离年底只剩40多天，要坚持目标导向，对标主要指标挖潜力。明年是中华人民共和国成立70周年，也是实现全面建成小康社会的攻坚之年。要牢牢把握高质量发展的根本要求，抓住主要矛盾，突出工作重点，努力推动各项工作迈上新台阶、取得新进展。

要坚持“两个毫不动摇”，力促国有经济和民营经济共同繁荣发展，要持续不断增强发展动力，发挥好投资、消费、出口“三驾马车”作用，凝聚好市场、政府、企业三方合力，保持经济运行在合理区间；低制度性成本、提高要素配置效率、增强市场主体活力，全面深化各项改革，深度融入“一带一路”，加快建设内陆开放型经济试验区，不断激发内生动力、拓展发展空间。

此外，11月19日，甘肃和吉林省两地政府也召开了相关会议分析经济。

其中，甘肃省召开十三届省政府第35次常务会议，研究分析全省1-10月经济运行形势。会议指出，1-10月，甘肃全省经济运行总体平稳，稳中向好的基本面没有变。各地各有关部门要增强完成全年目标任务的紧迫感，自我加压、主动作为，全力攻坚冲刺，把稳增长的潜力挖深挖足，尽最大努力完成经济社会发展目标任务。

同一日，吉林省长景俊海主持召开省政府常务会议，听取关于1-10月全省经济运行情况及下一步工作建议的汇报。会议指出，下一步，要坚定不移扎实做好“六稳”工作，坚决打好打赢“三大攻坚战”，确保经济平稳运行。支持重点企业，扬长补短，深挖工业经济发展潜力；抓好寒地冰雪经济发展，推动服务业提质增效；加大金融支持力度，推进民营经济发展；加强招商引资，扩大有效投资，加快项目建设，确保早投产、早见效。保持进出口贸易增长势头，促进消费提档升级，稳定物价水平。

“目前经济面临下行压力，尤其是居民消费增速在放慢。要使得消费快速发展，核心还是要提高居民的收入水平。未来，建议国家在国民收入分配方面，多给居民‘切蛋糕’。”中国社科院数量所研究员沈利生指出。

(责编：杨曦、赵爽)