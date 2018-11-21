原标题：超市“标签门”该如何杜绝

针对盒马给胡萝卜更换新日期标签一事，上海静安区市场监管局11月19日表示，已对该事件立案调查，对盒马所有产品的标签情况进行检查，并对后续现场可能产生的投诉举报安排专人进行处理。盒马表示，此事暴露了管理漏洞，将开展自查，杜绝此类情况再次发生。

最新：静安区市场监管局已立案调查

据当地媒体报道，静安区市场监管局在接到市民11月16日在12331和12315两个平台的举报后，执法人员当日即赶到盒马鲜生大宁店进行现场检查，门店负责人承认，店员违规操作，更换了“崇明胡萝卜”产品的标签。

据查，涉事的胡萝卜进货日期为11月9日、11月10日、11月11日，共3批180盒。截至11月14日，涉事门店已累计销售107盒，库存剩余73盒。

执法人员当即要求当事人下架封存门店所有自制标签的涉事产品，现场对涉事商品及封存情况进行了取证。

静安区市场监管局表示，已对该事件立案调查，对盒马所有产品的标签情况进行检查，进一步规范其经营行为，并要求当事人对所有库存产品进行安全自查，对后续现场可能产生的投诉举报安排专人进行处理。同时，静安区市场监管局举一反三，加强对各超市卖场的监管，确保食品安全。

回溯：盒马员工给胡萝卜贴新日期标签

11月15日，有消费者在盒马鲜生大宁店挑选蔬菜，看见一旁的工作人员正在更换胡萝卜外包装的日期标签，不过新标签的日期却和原先的不一致。

经查看，被换下的胡萝卜标签日期为11月9日、11月10日、11月11日，被换上的标签日期为11月15日，相比原先的标签最多晚了6天。该市民随即向门店负责人反映，门店负责人表示是工作人员在工作流程上有违规操作，自行打印了标签。之后，该市民向静安区市场监管局举报。随后，有消息称该位盒马员工已被公司辞退。

回应：盒马称由管理团队承担责任

盒马回应表示，经核查属实，羞惭之余，认为必须郑重表态，并采取改进措施：这种行为是绝不允许的，这严重违背了我们对消费者的承诺。今天起全国范围内门店开展自查，杜绝类似情况发生。

盒马表示，即使包装破损需要重新包，也应当保留原标签。公司营运团队将在一周内修订完成更细致的操作标准，对全国所有门店进行培训，由店长负责执行到位。

在责任问题上，此事暴露我们在管理上存在漏洞，应当由管理团队而不是一线员工承担责任，取消对当事员工的处罚。

关注：如何杜绝“标签门”再度发生

有评论认为，想要从根源上杜绝“标签门”事件再度发生，除了依靠企业落实责任，零售商与农场建立直采体系，并合作建设生鲜产品的全流程溯源，有望解决生鲜农产品的这个根本问题。

在上游，生产端将农产品的生长、采摘信息数字化，流通过程通过直采体系减少环节，并对运输、上架的每个节点进行记录，最终消费者可以通过扫码，查看产品全生命周期每一个环节的信息。这样，生鲜农产品也可以拥有自己的采摘日期、上市日期，包装日期不再有任何意义。销售商的标签得以规范，而且再怎么更换标签也无济于事。

实际上，盒马自己就一直宣称，通过农业基地直采，可以实现部分农产品的动态溯源，在盒马门店也有部分商品可以扫码查看溯源信息。但是很明显，它还做不到100%的覆盖，未来仍有很长的路要走。文/本报记者 温婧

(责编：杨曦、赵爽)