国有资本投资、运营公司改革试点走向深水区

11月19日，国务院国有企业改革领导小组办公室召开国有资本投资、运营公司座谈会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央、国务院决策部署，总结交流国有资本投资、运营公司改革试点经验，研究部署下一步改革任务。
国资委主任肖亚庆指出，开展国有资本投资、运营公司试点，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，改革国有资本授权经营体制的关键举措，是深化国有企业改革的重要内容，是推动国有经济布局结构调整的重要途径，是落实以管资本为主加强国有资产监管的重要举措，对国有企业改革全局具有重大意义。党的十八届三中全会以来，中央企业和地方国有企业分别开展国有资本投资、运营公司试点，在试体制、试机制、试模式等方面进行了大量探索实践，在授权放权、组织架构、运营模式、经营机制、党的建设等方面取得了积极成效，积累了宝贵经验。
肖亚庆强调，要切实把习近平总书记关于国有企业改革的重要论述贯彻落实到试点工作全过程、各方面，坚定不移推进国有资本投资、运营公司试点工作不断走向深入。要按照国务院国企改革座谈会要求，把准试点正确方向，进一步增强推进试点工作的责任感紧迫感，以实实在在的行动扎实推动试点各项工作。要进一步扩大试点范围，推动综合改革，进一步激发企业内生活力和发展动力。要进一步加大授权放权力度，切实落实企业市场主体地位，同时确保国有资本规范有效运行。要进一步打造市场化运作专业平台，更好服务实体经济，充分发挥在深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展中的引领带动作用。要进一步完善配套支持政策，为试点工作提供充分保障。要进一步加强总结提炼，尽快形成可复制可推广的经验和模式。
会上，国务院国资委有关厅局汇报了国有资本投资、运营公司试点工作进展情况，中粮集团、国投、中国诚通，上海国盛（集团）、山东国投、广东粤海集团、重庆渝富集团、山西国投运营公司等企业交流了试点工作情况。国务院国有企业改革领导小组各成员单位，部分国有资本投资、运营公司试点企业，财政部、国务院国资委有关厅局和各省（区、市）、计划单列市及新疆生产建设兵团国资委有关负责同志参加会议。（本报记者 朱宝琛）
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