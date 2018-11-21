原标题：邻家关店、全时要卖身 曾经风光的便利店怎么了？

又一家便利店撑不下去了！

近日，有消息称，北京本土便利店品牌全时陷入资金危机，目前正在寻求出售。中新经纬客户端走访发现，北京地区已有部分全时便利店处于缺货状态。

值得一提的是，近三个月以来，已有邻家、131等多个便利店品牌因为资金问题深陷泥潭，或关停，或卖身。

全时便利店门店。中新经纬 闫淑鑫 摄

出现资金问题，全时多门店已缺货

今年下半年，便利店品牌经营频频出现问题。

8月，邻家便利店因背后出资方P2P平台善林金融暴雷，银行账户冻结，一夜之间168家门店全部关停。

9月，131便利店因投资方春晓资本暴雷，资金周转出现问题，关门倒闭，创始人失联。

如今，号称北京地区规模最大的全时便利店也遇到了类似的问题。有媒体报道称，全时便利店正与企业洽谈对接，或将出让部分股权给苏宁易购或物美等企业。更有业内知情人士透露，全时便利店已经开始进行资产盘点，准备出售。

全时便利店出现资金问题，在业内人士看来，或与其大股东卷入P2P平台兑付危机有关。

资料显示，全时便利店成立于2011年，复华控股有限公司(以下简称“复华控股”)持股61%，是其第一大股东。据了解，复华控股旗下P2P平台海象理财已延期近3个月，爆发严重兑付危机，进而殃及复华控股资金链。

中新经纬客户端梳理公开报道发现，自今年9月以来，复华控股多家子公司被曝出存在裁员、欠薪等情况，旗下商业零售企业也未能幸免：先是全时生活5家门店全部关停，紧接着地球港也陷入“停业、欠薪”风波，如今全时便利店又被传出正在寻求出售。

11月20日，中新经纬客户端走访发现，北京地区已有部分全时便利店处于缺货状态。在朝阳区一家全时便利店内可以看到，较之前相比，该店所售商品明显减少，零食区、酸奶区等多个货架层几近空置。

北京一家全时便利店内，零食区、酸奶区等多个货架层几近空置。中新经纬 闫淑鑫 摄

便利店工作人员告诉中新经纬客户端，店内商品之所以这么少，主要是因为刚盘点过。至于何时能补全商品，该工作人员称“说不好”。据媒体报道，由于账款未结等问题，一些供应商已停止为全时便利店供货。

值得一提的是，全时便利店方面此前接受媒体采访时曾否认“出售传闻”，并称公司运转正常。

艰难生存背后：成本高企、盈利不易

有人说，便利店从来都不是一门赚钱的生意。数据显示，7-11、全家等便利店行业头部企业的平均净利润率甚至都达不到3%。

“便利店行业的房租成本和人工成本太高了，盈利能力比较低，国内的大多数便利店都不怎么挣钱。”一位便利店行业的从业者告诉中新经纬客户端。

据中国连锁经营协会发布的《2018中国便利店报告》，便利店行业的运营成本正在快速上升，主要原因是租金和人工，其中房租成本上升18%，水电成本上升6.9%，人工成本上升12%。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍接受中新经纬客户端采访时也提到，便利店是一种运营成本极高的零售业态。

“便利店看似经营简单，实际上这一行业成本控制的难度要远高于其他零售业态。如果企业内部成本管控失效、供应量管理不完善，加之产品品牌购买频率低、跟不上市场需求变化的脚步，便利店想要盈利是非常困难的。”赵萍表示。

赵萍指出，便利店的发展对于资金链的要求比较高，一旦资金链过于紧张，盈利能力又跟不上资金面需求，很容易出现大规模关店的情况。

此外，饮品观察人士马磊认为，部分便利店品牌不顾自身情况盲目扩张，也是导致其处境尴尬一个重要原因。

以全时便利店为例，2017年底，全时便利店曾启动“百城百万”计划，即投资百亿元，五年覆盖“100个城市，100万个终端”。目前，全时便利店在北京拥有400家直营店，全国门店数达800家。

“便利店的扩张程度与区域购买力、市场容量以及自身经营能力有关，部分便利店品牌在不具备高水平管理及资源整合能力的情况下，盲目扩张甚至在市场饱和状态下恶性竞争，导致自身也是惨淡生存。”马磊向中新经纬客户端分析称。

赵萍也认为，可靠的资金来源以及精准选址是便利店品牌大规模扩张需要满足的条件。“精准的选址才能保证新店的成活率，降低投资风险，较早进入回报期。加之资金充足、来源可靠，才能形成资金上的良性循环。”赵萍如是说。

(责编：杨曦、赵爽)