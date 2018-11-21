原标题：这些领域将对民企开放！十余部委送来政策“红包雨”

自11月初以来，十余部委密集发声，给民营经济送来了一波政策“红包雨”，给民企吃下一颗又一颗“定心丸”。

民营经济已成为推动中国发展不可或缺的力量。如何推进降费减税？如何降低融资成本？如何让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营？对此，中新经纬客户端对各部委采取的相关举措进行了梳理。

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减税降负， 更多领域将对民企开放

11月19日，国家税务总局印发了《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，《通知》将进一步促进民营企业减税降负放在首要位置，要求各级税务机关要坚决贯彻依法征税的组织收入原则，坚决不收“过头税”，坚决落实减免税政策，对符合享受税收优惠政策条件的民营企业与其他纳税人一律平等对待。

此外，商务部为支持民营经济的发展壮大，提出三项措施：一是搭建更多的平台。鼓励民营企业参与进博会、广交会及海外的展会，参与“一带一路”国际合作，鼓励他们到自贸试验区、境外经贸合作区发展，让民营企业有更大发展空间。二是提供更好的政策。取消商务部行政事业性收费，推动出口退税、贸易融资、便利化等措施落地，出台扩大消费、创新流通等政策，让民营企业更有活力。三是营造更优的环境。进一步放宽市场准入，完善备案管理制度，公平公正执法，维护他们的合法权益，让民营企业发展得更好。

从部委表态来看，未来更多领域将对民企开放。工信部部长苗圩在接受媒体采访时表示，工信部将进一步优化民营企业营商环境，放宽民间资本在电信、军工等领域市场准入。

对于民营经济参与国企混改，未来相关政策将会释放更大空间。国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，在做深做实前三批50家混改试点基础上，要尽快启动第四批试点。这些试点项目可以使民营企业更多地进入电力、石油、天然气、铁路、航空、通信、军工等重要领域。

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打出组合拳，化解融资难融资贵

融资难融资贵是民企发展面临的难题，一行两会相继发声。中国人民银行行长易纲表示，今年以来，在党中央、国务院正确领导下，人民银行采取了一系列政策措施，通过信贷、债券、股权“三支箭”，有力支持实体经济。

中国银保监会主席郭树清表示，初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

证监会主席刘士余也主持召开座谈会，会议要求行业进一步发挥市场中介的专业力量，继续以市场化、专业化、多样化方式，尽快、务实、有效地服务和支持具备发展前景的民营企业走出困境，支持长期资金进入市场，促进实体经济持续健康发展。

让民企卸下包袱，轻装前进

近期，司法部、最高检、最高法都谈到要加强民营企业产权保护问题。可以说是让民营企业卸下思想包袱，轻装前进。

司法部发布了关于充分发挥职能作用为民营企业发展营造良好法治环境的意见。意见指出，进一步落实民营企业的投资主体地位，全面保护民营企业物权、债权、股权、知识产权等各种类型的财产权。在2018年年底前集中清理现行法律法规和规范性文件中有悖于平等保护原则、不利于民营经济发展的相关内容，及时予以废止或者调整完善，打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”。

最高检强调，要始终坚持严格规范文明司法，对包括民营企业在内的涉经济犯罪案件，不该封的账号、财产一律不能封，不该采取强制措施的一律不采取，发现问题的要敢于监督纠正，确保企业正常生产经营秩序，实现办案政治效果、社会效果、法律效果的统一。

此外，最高法也指出，要坚持各类市场主体诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等，依法保护诚实守信、公平竞争，严格落实罪刑法定、疑罪从无等法律原则和制度，坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理，坚决防止将民事责任变为刑事责任，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营，让财产更加安全，让权利更有保障。

(责编：杨曦、赵爽)