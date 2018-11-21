原标题：40城住宅成交未有起色 三四线城市降温明显

一线城市住宅成交量仍在下挫，而下滑更厉害的是三、四线城市。

11月20日，据易居房地产研究院发布的《11月成交预报》显示，2018年11月上半月，40城住宅成交环比增长11%，同比增长9%。11月上半月，一线城市住宅成交环比下降3%；二线城市环比增长27%；三、四线城市环比下降20%。

从全年至今的情况来看， 40城新建商品住宅成交面积同比增长8%，其中一线城市同比下降9%，二线城市同比增长4%，三、四线城市同比增长24%。

易居研究院研究员沈昕表示，后续从需求侧来看，近期调控力度不会放松，市场将受此影响出现降温；从供给侧来看，考虑到年底开发商在资金压力下，推盘节奏或有加快。

11月上半月，一线城市成交面积环比10月上半月小幅下降，东部地区的二线城市成交面积环比大幅增长，中部地区的二线城市成交面积环比下降，其他地区的二线城市的成交量小幅增长。而调控较严的三、四线城市成交面积环比下降，未调控或弱调控三、四线城市成交面积环比下降，降幅较大。

从二线城市表现来看，东部地区的二线城市成交面积在11月上半月出现大幅增长，主要是青岛、合肥和南京成交面积出现了大幅增长，可能有以下两点原因：一是这三个城市的开发商推盘节奏加快，二是由于去年预售证和网签控制较为严厉，今年控制有所放松，可能导致集中网签，所表现出来的网签数据有滞后现象。此外，中部地区的二线城市成交面积出现了较大幅度的下降，主要是长沙的成交面积环比出现较大下滑。而其他地区的二线城市成交面积环比10月上半月小幅增长，主要是成都和南宁的成交面积环比增幅较大。

值得关注的是，调控较严的三、四线城市成交面积下降，主要是无锡的成交面积环比大幅下降。此前持续火热的未调控或弱调控的三、四线城市成交面积环比出现较大幅度的下降，主要是徐州等前期成交火热的城市出现了较大幅度的下滑。整体来看，三、四线城市整体成交降温明显，市场后续购买力待考。（本报记者 王丽新）

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