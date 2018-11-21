原标题：发改委：深入推进 重点领域价格改革

国家发展改革委副主任胡祖才20日表示，未来将深入推进能源、公共服务等重点领域价格改革，适时放开竞争性环节价格。完善教育、医疗、养老等领域价格改革，大力发展电力、石油、天然气等重点能源资源现货市场，逐步推动期货市场发展。并将在最大限度缩小政府定价范围的基础上，加快构建突出成本和效率的现代化政府价格管理体系。

近年来，价格改革取得显著成果，由市场决定价格的机制逐步确立，规范透明的价格监管体系基本建立，以价格法为核心的价格法律体系基本形成。而作为市场发育和经济体制改革的关键，价格改革也极大地优化了资源配置，促进了产业结构调整和升级。

价格改革一直是社会关注的改革重点。2017年，发改委出台了全面深化价格机制改革的意见。计划到2020年，中国由市场决定价格机制基本完善，要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰的市场价格环境基本形成。

随着中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾发生变化，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在新的要求下，价格改革任务仍然艰巨而繁重。

对此，胡祖才表示，未来要加快完善价格调控体系，加强价格与财政、货币、产业、民生等宏观政策的协调配合，围绕重点商品构建市场价格稳定的长效机制，保证价格总水平处于合理区间。并运用大数据、人工智能等技术，加快推进智慧价格应用系统建设，增强价格调控预见性、及时性、有效性。

据介绍，下一步发改委等部门将创新和完善促进绿色发展价格机制，探索生态产品价格形成机制，将生态环境成本纳入经济运行成本。

(责编：朱江、赵爽)