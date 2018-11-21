原标题：世界纳税报告：中国全年纳税时间进一步缩短

11月20日，世界银行与普华永道全球在北京联合举办《2019年世界纳税报告》(以下简称“报告”)全球发布会。报告显示，2017年度，中国的纳税改革表现亮眼，报告的四项关键指标均取得进步，中国全年纳税时间进一步缩短为142小时，同比降低31.4%，相比起2004年的832小时缩减超过八成。纳税次数缩短为7次，企业办税便利水平持续提升。

报告衡量了全球大部分经济体的中型私营企业在过去十四年中税收营商环境的变迁。该报告通过“总税率和社会缴纳费率”、“纳税时间”、“纳税次数”和“税后流程指标”这四项关键指标评估各经济体的税收营商环境。14年以来，世界纳税报告首次在中国面向全球发布，这表明世界银行对中国税收的关注。

根据报告，在纳税时间指标得分进步最大的十个经济体中，中国榜上有名。普华永道大中华区税务部主管合伙人吴家裕表示，2017年度中国的纳税次数由9次下降为7次，主要得益于“营改增”全面推行以及部分财产行为税简并申报。

此外，中国的纳税时间从2004年的832小时压缩至2017年的142小时，这背后反映出税收数字化正在颠覆传统办税模式。吴家裕表示，一方面，税务机关通过网络宣传、线上互动，为纳税人提供个性化服务；另一方面，大数据下的信息整合亦能减轻纳税人报送信息的负担，期待未来税企之间通过科技和数据，营造更为轻松、透明的税收营商环境。

世界银行全球指标执行总监Rita Ramalho指出，技术变革正在颠覆传统就业的性质和技能要求，这反过来对人力资本，尤其是自身学习和发展提出了更高要求。因此，政府部门是否能够预见潜在挑战，顺应科技变革，并及时调整和改善税收制度显得至关重要。

互联网技术也是中国税务机关能够层出不穷地打出“创新服务举措”王牌的重中之重。如今，中国纳税人不再需要多次往返奔波于办税服务厅，涉税业务一“网”打尽。通过增值税电子普通发票、进一步扩大增值税发票取消认证的范围、优化金税三期网上申报和更正申报系统等一系列举措，大幅压缩了纳税人的办理纳税时间，提升了期后企业所得税更正申报的补税/退税效率。

(责编：朱江、赵爽)