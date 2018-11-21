原标题：专家建议提早预防全球金融稳定新风险

由中央财经大学国际金融研究中心、中央财经大学金融学院等共同主办的“第八届亚太经济与金融论坛”近日在京举行。与会国内外专家学者的讨论围绕“金融危机十周年：全球金融稳定面临的新挑战”的主题展开。

美国加州大学伯克利分校教授巴里·艾肯格林指出，目前全球金融面临的三大风险，即重蹈覆辙风险、影子银行风险以及新兴市场风险。如果这些风险得不到很好的控制，新的危机恐怕离我们不会太远。他认为，中国应当非常审慎地开展工作以保证金融市场的稳定尤其是保证负债占GDP比例的稳定。

中央财经大学原校长王广谦总结了国际社会应对2008年金融危机所采取的多方位措施，包括加强全球政策协调、实行量化宽松货币政策、推动布雷顿森林体系机构改革，加强全球金融监管和各国监管改革等，并就如何预防新的金融危机到来的风险提出了建议。

中央财经大学国际金融研究中心主任张礼卿指出，得益于G20国家联手实施大规模的经济刺激，2008年这场60年一遇的全球性金融危机得到了及时有效的控制，主要发达经济体也已大多从持续的衰退中走了出来。但是，也应该看到，伴随着美联储货币政策的调整和全球贸易冲突的持续升级，最近一个时期世界经济增长的不确定性在加大；一些世界主要经济体的股票市场频繁发生动荡，阿根提、土耳其、南非等新兴市场经济体相继出现大幅度货币贬值；一些国家的负债率急速上升、资产泡沫不断扩大、金融稳定性明显下降。所有这些，使全球金融稳定面临新的严峻考验，新一轮的全球金融动荡随时可能再现。（辛文）

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