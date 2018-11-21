原标题：排序规则不改电商刷单难止

据报道，网购刷单灰色产业链近期异常活跃，其中“握手网”号称有60万“刷手”。电商刷单往轻了说，是商业不诚信行为，往重了说，就是商业欺诈，是一种违法行为。而事实上，近些年来，不管是《电子商务法》、新修订的《反不正当竞争法》，还是电商平台自净处罚等，对刷单都是越来越严厉。但问题是，网购刷单为何屡禁不绝，乃至越发泛滥呢？

就媒体的调查看，一方面这与一些电商、刷单企业见利忘义、诚信意识缺失有直接的内在联系；另一方面，这与目前刷单治理缺乏主管部门、电商平台、快递公司等协调共治的合力发挥有着密不可分的联系。说到底，刷单能为一些电商、刷单企业等带来现实利好，根本上还是利益驱动的结果。

一个简单问题是，到底是什么导致了目前电商等非要通过刷单的方式来谋取利益呢？电商平台为迎合消费者的需求，会对平台内的商品或商家进行排序。目前看至少有两种排序：一是综合排行，二是销量排行。但不管是哪一种排序，都离不开销量这个重要参数。这样，一些商家为了让自己的商品或店铺能在排序中取得一个好的排名和位次，就打起了刷单的主意。

一个商品的受欢迎程度、热度和品质等，不单单是表现在销量上，更表现在商品或服务质量上。可目前的电商平台的排名太过于看中所谓的销量权重，且在不能有效确保销量真实的前提下，依然使用这样的销量来决定排名，就形成了一个恶性循环的局面。

造成电商刷单泛滥现象，表面看是一个法制和执法问题，但根本上却是一个电商平台经营规则，尤其是电商或商品展示与排序的规则不科学问题。游戏规则不改，电商刷单难止。就此意义上讲，要想根本上遏止和治理电商刷单，法制教育、法制完善固然重要，但最根本和基础的，还是需要电商平台完善电商或商品排序规则。

(责编：朱江、赵爽)