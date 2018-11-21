原标题：“毛巾门”曝光后首张罚单：南昌喜来登酒店被罚2000元

“毛巾门”曝光后首张罚单，南昌喜来登酒店被罚2000元

11月20日，澎湃新闻从江西省南昌红谷滩公共卫生服务中心获得了解到，该中心已对南昌喜来登酒店做出2000元罚款处理。这也是五星酒店“毛巾门”事件曝光后，相关部门对视频中的酒店开出的首张罚单。

11月14日，微博网名“花总丢了金箍棒”的博主发布的一段视频再度对国内五星级酒店的卫生乱象提出质疑。

视频中所曝光了14家五星级酒店，这些酒店包括希尔顿集团旗下北京康莱德酒店、上海外滩华尔道夫酒店、万豪集团旗下上海宝格丽酒店、上海世茂皇家艾美酒店、上海浦东丽思卡尔顿酒店、贵阳贵航喜来登酒店、南昌喜来登酒店，凯悦集团旗下北京柏悦酒店、香格里拉集团名下福州香格里拉酒店、四季集团名下上海四季酒店、文华东方集团名下上海浦东文华东方酒店、立鼎世集团名下上海璞丽酒店、安缦集团名下北京颐和安缦酒店、香港上海大酒店公司名下北京王府半岛酒店等。

其中，南昌喜来登酒店被拍到工作人员用脏浴巾擦杯具，全程用一块抹布擦镜面、洗手池、坐便器、浴室及杯具。

11月16日包括南昌红谷滩公共卫生服务中心在内的多部门对包括南昌喜来登酒店在内的辖区内大中型连锁酒店展开联合调查，抽检了床单、被套、枕套、毛巾、茶杯5种品种、20个批次酒店用品。11月20日，调查结果公布。该中心相关负责人告诉澎湃新闻记者，抽查内容主要包括主要对相关工具的摆放及相应的消毒设施，工作间、消毒间、布草间的布局等。同事，调查行动还对酒店的工作记录及及操作流程等进行检查。

“在这次现场抽查中，我们并没有发现重大的违法违规问题，只有部分人员操作不规范。”该中心相关负责人表示，对南昌喜来登酒店开出2000元罚单，是针对“花总丢了金箍棒”视频中所曝光内容作出的，而并非现场抽查时发现了视频中所反映的问题。但该负责人表示，经过核实之后，可以证明视频中所反映的南昌喜来登酒店的问题是真实的，因而据此开出罚单。

(责编：杨曦、赵爽)