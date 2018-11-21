原标题：美股再度重挫！道指跌逾550点回吐今年以来全部涨幅

美东时间周二，美国三大股指跳空大幅低开，科技股延续昨日低迷走势，道指收跌逾550点，回吐今年以来全部涨幅；纳指盘中反弹未能翻红，收跌1.70%。

截至收盘，道琼斯工业平均指数收跌551.80点，跌幅2.21%，报24465.64点；纳斯达克综合指数收跌119.66点，跌幅1.70%，报6908.82点；标普500指数收跌48.84点，跌幅1.82%，报2641.89点。

美国三大股指分时走势图 来源：wind

美国大型科技股收盘多数走低，苹果跌4.78%，亚马逊跌1.11%，奈飞跌1.34%，谷歌涨0.29%，Facebook涨0.67%，微软跌2.78%。

美国能源股全线收低，埃克森美孚跌2.84%，雪佛龙跌2.78%，康菲石油跌3.69%，斯伦贝谢跌2.92%，EOG能源跌3.17%。

美国金融股收盘全线走低，摩根大通跌2.15%，高盛跌3.47%，花旗跌3.23%，摩根士丹利跌2.95%，美国银行跌1.33%，富国银行跌1.46%，伯克希尔哈撒韦跌3.29%。

中国概念股收盘多数走低，阿里巴巴跌2.37%，京东跌7.67%，百度跌3.06%。简普科技跌17.98%，优信跌11.76%，稳盛金融跌10.98%，趣头条跌9%。拼多多涨16.63%，拍拍贷涨5.7%。

个股方面，苹果收跌近5%，领跌道指，创半年以来新低；拼多多大涨逾16%，三季营收同比增长逾6倍。

据媒体报道，摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson认为，目前美股已进入“滚动熊市”，而这种熊市的定义是不同板块、行业或资产轮流出现下跌，起因是利率走高和不再协同的全球经济扩张，这将给金融市场带来严重破坏，最终会伤害到本轮美股牛市的引领者——科技股。

纽约油价20日下跌，2019年1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌3.33美元，收于每桶53.43美元；1月交货的布伦特原油期货价格下跌4.26美元，收于每桶62.53美元。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日下跌4.1美元，收于每盎司1221.2美元，跌幅为0.33%。

(责编：杨曦、赵爽)