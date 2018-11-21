我国成功发射试验六号卫星 搭载发射4颗微纳卫星

本报北京11月20日电 （余建斌、李潇帆）20日7时40分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将试验六号卫星及天平一号A星、B星、嘉定一号和软件定义卫星等4颗微纳卫星发射升空，卫星均进入预定轨道。其中，试验六号卫星主要用于开展空间环境探测及相关技术试验；天平一号A星、B星主要用于地面测控设备精度标校；嘉定一号卫星是上海欧科微航天科技有限公司低轨商业通信卫星星座“翔云”的首发星；软件定义卫星在轨主要开展安卓平台地面软件技术太空移植等技术验证工作。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 01 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)