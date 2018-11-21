坚定不移 久久为功 打好污染防治攻坚战

本报北京11月20日电 （记者廖文根）全国人大常委会海洋环境保护法执法检查组第三次全体会议20日在京举行。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨出席会议并讲话。沈跃跃、白玛赤林副委员长出席会议，丁仲礼副委员长主持。会议研究了拟提请全国人大常委会审议的执法检查报告，听取了国务院有关部门和“两高”有关负责人的意见。
王晨强调，习近平生态文明思想为做好海洋环境保护工作提供了科学指引和遵循。党的十八大以来我国生态文明建设的实践充分证明，绿水青山就是金山银山，呵护好绿水青山、碧海银滩，是推动产业结构优化升级、实现高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要的必由之路。生态文明建设功在当代、利在千秋，必须“咬定青山不放松”，不能有模糊认识，不能遇到一些困难就想退回老路。要增强政治定力，坚定不移，久久为功，依法保护好包括海洋环境在内的生态环境，坚决打好污染防治攻坚战，为建设海洋强国、美丽中国作出贡献。
王晨指出，要围绕党中央决策部署，全面贯彻实施海洋环境保护法，坚持问题导向，深入找准症结，推动各项法律规定得到落实；从制度建设和加强监督上提出相关建议，突出抓好入海排污口治理、遏制陆源污染等问题；认真做好执法检查审议和后续跟踪监督，务求取得实效。
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