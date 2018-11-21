宁夏盐池：诚信拓宽脱贫路

金秋时节，盐池县在宁夏9个贫困县区中率先脱贫摘帽的消息，迅速传遍当地山区原野，沸腾了每个人的心窝窝。地处西海固，紧挨毛乌素沙漠，盐池县一直在与干旱和贫困做斗争。

40年改革开放之路，也是盐池人走过的扶贫开发之路。

历经“三西”农业专项建设、“双百”扶贫攻坚、千村扶贫整村推进、百万贫困人口扶贫攻坚，盐池县贫困发生率下降到2017年的0.66%。告别贫困，离不开“依托金融创新推动产业发展，依靠产业发展带动贫困群众增收”的“盐池模式”。

产业扶贫助推农民增收

欲说盐池，离不开羊。盐池县是宁夏唯一的牧区县，全县有天然草场面积835.4万亩，滩羊产业成为当地农民脱贫致富的主导产业。2017年，盐池滩羊饲养量达311.2万只，出栏184.7万只，农民人均可支配收入的一半多来自于此。

一部贫瘠地区的养羊史，折射出的是人地和谐、追求效益最优的西部智慧。

两年前，惠安堡镇杨儿庄村45岁的武玉民发了愁：3个孩子成了家，自己欠下一身债，看着羊儿想发财，没本钱，咋办？

“没钱，村上帮你贷。”村干部主动上门拉一把，通过合作社担保，武玉民贷款7万元，买下90多只羊。第二年，滩羊价格一路上涨，老武还清了外债，摘掉了贫困户的帽子。“我们就是靠着养滩羊、种黄花，全村人均收入一路突破了6000元。”村里的老支书武天银说。

“县里成立了滩羊产业发展集团有限公司和滩羊产业发展协会，引导企业与养殖户签订养殖协议。目前，滩羊产业实现了贫困村全覆盖，对贫困群众增收贡献率达70%以上，切实成为群众脱贫致富的‘一号产业’。”盐池县农牧局局长曹军说。

如今，盐池已经形成“1+4+X”的特色产业体系，即以滩羊为主，牧草、小杂粮、黄花、中药材为支柱，适合家庭经营的小品种为补充。“贫困户收入的80%以上来自特色产业。”曹军介绍。

“零失信”绘就金色梦想

脱贫致富，产业是根本。但产业发展的本钱从哪来？缺抵押、少担保造成的农民贷款难、贷款贵，如何破解？

盐池瞄准贫困群众发展产业资金短缺的薄弱环节，创新开展互助资金、评级授信等多种金融扶贫小额信贷工作，形成了独具特色的金融扶贫“盐池模式”。

从2006年开始，盐池试点互助资金信贷，以村为单位成立互助社，村民自愿入股，政府配套资金，村民依靠诚信在社内获取小额贷款。

2012年，盐池农村信用联社又与贫困村互助社捆绑推出“千村信贷”，对获得互助资金借款后仍不能满足发展需求的社员，由互助社推荐、农信社给予1—10倍的贷款，重点支持其发展滩羊等特色产业。

“2013年从盐池农村商业银行贷了3万元，第二年贷了10万元，往后年年贷，年年还，日子越来越红火。不还？要上黑名单的，邻里都瞧不起！”冯记沟乡平台村的王海说着他的“诚信故事”。

盐池创新建立评级授信系统，根据诚信度、家庭收入、基本情况将全县农户信用情况分为4个等级，政府银行等各方面共同评定、共同认可、共同应用，信用等级越高，享受贷款优惠越多。

“金融扶贫能够极大促进农村信贷市场的拓展，缘于盐池贫困群众金子般的诚信。”盐池县农村商业银行行长史建龙感慨道，全县金融扶贫贷款“零失信”是个奇迹。

金融保障破解返贫难题

“多亏了‘扶贫保’，要不然我又要返贫了。”杨儿庄村的贫困户周金根不禁哽咽。2013年父亲患癌症，他东挪西借20多万元，欠了一身债。后来好不容易还清了，结果去年母亲又病倒，手术费花了4万多元，周金根差点崩溃。不过，这次通过农村基本医保、大病医疗保险、大病医疗补充保险等方式解决后，他只掏了3000多元钱。

周金根的遭遇，不是个例。盐池县建档立卡贫困人口中，因病、因灾致贫率高达38.6%，是脱贫攻坚路上的最大“拦路虎”。为此，盐池走出了一条通过金融保障解决返贫难题的新路子。

盐池县与驻地保险机构合作探索推行“2+X”菜单式扶贫保模式：“2”是指建档立卡贫困户的大病医疗补充保险和家庭综合意外伤害保险，“X”是指特色农业保、羊肉价格保、金融信贷保等系列扶贫保险。通过构建贫困群众风险保障体系，增强其脱贫攻坚的内生动力。

精耕政策，收获希望。目前，盐池县因病致贫人口是201户465人，而两年前，这个数字是3078户7992人。

脱贫摘帽、消除绝对贫困，“盐池模式”所折射的，是向幸福奔跑的鲜活创造力、是改革开放的鲜活生命力。“现在的成绩来之不易，但脱贫是底线，富民才是目标。”盐池县委书记滑志敏说。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 04 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)