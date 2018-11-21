天津自贸区缩短审批时限 支持京津冀企业“走出去”

11月11日零点，网购大战拉开帷幕：天津自贸区东疆保税港区跨境电商分拨中心，物流作业车辆川流不息……

这一天，我国北方最大规模的跨境电商自动化仓库在东疆投入使用，“轨道将货物逐一送到眼前，再也不用登梯爬高了！”顺丰速运货物分拣员庞红强很是兴奋地说。

开通海上自由贸易通道，物流成本降低1/4

不只顺丰，网易考拉、京东全球购、阿里菜鸟、唯品会、聚美优品、小红书等跨境电商行业巨头都在天津自贸区安家落户。“这里是北方最大的分拨中心，11万平方米的库房面积，网易考拉上的商品在这儿都有备货。”网易考拉天津区总经理崔俊杰介绍说，物流运营中心去年8月投入运营，已进口近2300个集装箱的货物，每月增长30%。自天津自贸区对跨境电商实行“事前备案管理、入区实施检疫、事中风险监测、出区核查放行、全程质量追溯”的监管模式改革以来，天津海关共接受跨境电子商务网购保税进口申报清单757.09万票。今年“双11”期间，天津自贸区跨境电商单量突破200万单。

目光回到年初，一艘装载34辆平行进口汽车的“鸭绿江”轮，从天津自贸试验区东疆片区缓缓驶出，顺利抵达曹妃甸综合保税区码头，实现了自贸试验区功能向河北港口的延伸。“过去，河北国际远洋集装箱航线偏少，大批外贸进口集装箱货物选择在天津港口办理清关手续后再中转到河北省各港口，物流成本增加，通关效率也不高。这条海上自由贸易通道开通后，河北平行进口汽车相关物流成本降低了1/4。”一位来自河北的货主说。

此刻，“鸭绿江”轮驶出的码头上，行政执法人员正在对港口安全生产进行检查，而几十公里外的滨海新区，行政执法监督中心的行政执法监督平台显示着检查的相关信息，检查结果、执法视频通过手机APP在线填报并上传……

这套执法监督体系，以“一套制度作支撑、一支队伍作保障、一个平台为依托”，成为商务部自由贸易试验区新一批最佳实践案例。

推行“一枚印章管审批”，审批时限压缩50%以上

作为我国北方首个自贸试验区，天津自贸试验区挂牌3年多来，改革开放红利充分释放。天津市政府副秘书长、滨海新区区长、自贸试验区管委会常务副主任杨茂荣介绍，目前天津自贸区累计新增市场主体4.5万户，是设立前的两倍，注册资本超过1.6万亿元。截至10月底，国务院批复的《进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案》128项任务中，天津自贸试验区已完成77项；上报127项试点经验和31个创新实践案例，15项经验和3个案例向全国复制推广，准予实施的金融创新举措悉数落地。

“放管服”改革深入推进。天津自贸区建立集中统一的行政审批机构，承接235项市级审批和服务事项；推行“一枚印章管审批”，审批时限压缩50%以上。加快推进“证照分离”改革试点，启动了92项行政许可事项改革。在全国率先实现企业设立“一照一码一章一票一备案”、一天办结。全面实行外商投资负面清单管理，对负面清单之外领域，实行外商投资备案管理，办理时间由8个工作日缩减到1个工作日，累计新增的2119家外资企业中，通过备案设立的超过99%。推进境外投资管理方式改革，办结时间从3个月缩短至1天。

贸易便利化水平不断提升。设立具备130多项服务功能的国际贸易单一窗口，服务企业超过1万家，累计报关量800万票，申报效率提高25%。出台29项便利化措施，平均通关时间由一至两天缩短到两个小时，节约报关成本70%；货物流转时间缩短50%，降低物流成本30%。天津市国税局出口退税综合服务平台在天津自贸区先行先试，试点出口企业只要通过该平台上线操作，几分钟就可完成退税申报业务。

推进体制创新，出台50余项创新举措和服务承诺

正是靠大胆创新、“无中生有”，天津自贸区诞生了我国飞机融资租赁第一单、船舶离岸租赁第一单。目前，3400多家融资租赁公司聚集于此，租赁飞机累计超1200架、船舶145艘、海上石油钻井平台13座，租赁资产超过1万亿元，占全国的1/3。其中，飞机、国际船舶、海工等跨境租赁在全国占比达到80%以上，标的物也扩展至装备设备、轨道交通、医疗器械、新能源、汽车、无形资产等新领域。

今年9月，天津市上报的15家企业成为天津自贸试验区第三批平行进口汽车试点企业。报检出证不超过5日、港口7天免堆存……50余项创新举措和服务承诺，助推体制创新跑出加速度。目前全国平行车进口量、进口额前10名的试点企业中，就有9家为天津企业，天津累积进口平行进口汽车数量、进口额均占全国七成以上。“下一步，我们将全力打造汽车平行进口全产业服务链，建设全国平行进口汽车大数据中心、销售定价中心。”天津滨海新区副区长、天津自贸区管委会专职副主任张忠东说。

服务京津冀协同发展是天津自贸区的原生使命。天津自贸区设立了总规模100亿元的京津冀产业结构调整引导基金，新增来自京津冀的市场主体占比超过50%。京津冀通关一体化，使北京、河北企业在天津口岸通关时间缩短3天，统一的京津冀网上办税服务平台，促资质互认、征管互助、信息互通。“瞄准先进制造业和现代服务业，天津自贸试验区将进一步扩大开放，设立京津冀跨国并购基金，支持京津冀企业通过自贸试验区平台‘走出去’，更好地服务国家战略。”杨茂荣说。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 06 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)