“5年前，我提出共建‘一带一路’倡议，目的就是促进各国各地区互联互通，形成联动发展格局，为世界经济拓展新的增长空间。”
习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲，重申共建“一带一路”倡议的目的和秉持的原则，充分肯定“一带一路”建设的成就，宣布中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。掷地有声的话语，宣示了中国为世界各国共同繁荣作出更大贡献的决心和信心，为推动共建“一带一路”走深走实造福各国人民注入了新动力。
共建“一带一路”致力于增强各国各地区内生发展动力，为世界经济发展提供了新动能。5年来，中国已经同140多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议，一大批重大合作项目已经落地生根。中国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，中国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。5年实践表明，“一带一路”倡议与很多国家和地区的经济发展目标相吻合，在世界范围内推动了经济合作、促进了贸易投资，为世界经济创造了新的增长点。
共建“一带一路”立足于促进各国各地区实现共同发展，为推动构建人类命运共同体搭建了重要实践平台。当今世界的变局百年未有，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。只有协调各国政策，在全球更大范围内整合经济要素和发展资源，才能形成合力，促进世界和平安宁和共同发展。共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体理念，成为完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。5年实践表明，“一带一路”参与各国携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现了优势互补、互利共赢，推动了参与各国的发展和繁荣。
“一带一路”不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。正如习近平主席所强调的：“共建‘一带一路’是开放的合作平台，秉持的是共商共建共享的基本原则，没有地缘政治目的，不针对谁也不排除谁，不会关起门来搞小圈子，不是有人说的这样那样的所谓‘陷阱’，而是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道。”在共建“一带一路”进程中，各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，共同致力于把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多的国家和人民。5年实践表明，“一带一路”建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是各方共同打造的全球公共产品。
“一带一路”源自中国，但属于世界。正如习近平主席在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上的郑重宣示：“中国将同各国一道，坚持共商共建共享，高质量、高标准、高水平建设‘一带一路’，为亚太和世界各国人民创造更大发展机遇。”中国有这个道义与胸怀，更有这个底气与信心。各国共同担当，同舟共济，我们就一定能有效应对风险与挑战，携手绘就共同发展的美好画卷，开创世界经济更加光明的未来。
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