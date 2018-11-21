市区两级政务服务将“一网通办”

本报北京11月20日电 （记者贺勇）今年，北京在国家发展改革委对国内22个主要城市开展的营商环境试评价中综合排名第一。下一步，北京如何继续发挥优化营商环境改革“探路者”作用？北京市政府新闻办、市发改委近日联合举行发布会，介绍了《北京市进一步优化营商环境行动计划（2018年—2020年）》的主要内容。未来3年，北京将坚持改革创新，加快构建和完善有利于市场主体活力迸发的体制机制，进一步取消审批事项，再造审批流程，压缩审批时限，用最短的时间、最快的速度、最有效的监管把服务企业和群众的事情办好。到2020年，100%的市、区两级政务服务事项实现“一网通办”。
《行动计划》提出打造“营商环境四大示范工程”，将“北京效率”放在第一位，并采取了多项改革举措提升政务服务效率：第一，大幅精简审批和政务服务事项，让企业办事简单化。第二，统一政务服务标准，全市办事一个样。第三，大力推行“一网通办、一窗办理”，让信息多跑路、群众少跑腿甚至不用跑。第四，上门送“服务包”，念好服务这本经。
在行政审批方面，北京将以“办成一件事”为标准，推动流程再造，目标是进一个门、在一个窗口、一次性把事办好。通过取消压减一批，简化优化一批，整合规范一批，将现有2298项市级审批和政务服务事项压缩至1130项、精简50.8%，区级独有事项和街道（乡镇）事项精简比例也将达半数以上。
“服务包”是北京优化营商环境的创新做法，也是提升服务效率的重要举措。未来，北京将坚持“一企一策”，建立“服务管家”制度，针对企业发展遇到的瓶颈问题和需要政府协调帮助的问题，量身定制解决方案，形成综合政策“服务包”并送“包”上门，让企业不出门就能够享受到政府部门服务。
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