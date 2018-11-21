生态扶贫是在一个战场进行的生态建设与扶贫攻坚两场战役，是“双赢”之策，要在山水上做文章，加大贫困地区生态保护修复力度。眼下进入决战决胜脱贫攻坚的关键期，我国生态扶贫工作进展如何，今后又将有哪些有力举措？近日，本报记者采访了国家林业和草原局局长张建龙。

“目前，通过生态扶贫建立了长中短相结合的多元增收渠道，提高了贫困人口的补偿、就业、财产等收入。”张建龙说，160多万贫困户享受退耕还林还草补助政策，平均每户增加补助资金2500元；对实施禁牧和草畜平衡的农牧户给予禁牧补助和草畜平衡奖励，农牧民年人均增收700元；全面深化集体林权制度改革，赋予贫困户承包经营山林的更多权益，依托林地林木增加财产性、经营性收益，贫困地区集体林权流转面积达1亿多亩。

“生态扶贫取得了实实在在的脱贫效果和惠民成果。”张建龙介绍，生态护林员选聘规模稳步扩大，截至目前，国家林业和草原局会同财政部、国务院扶贫办，以集中连片特困地区为重点，累计选聘建档立卡贫困人口生态护林员50多万名，带动180万贫困人口增收脱贫，“生态护林员实现了山上就业、家门口脱贫”。

通过生态扶贫，贫困地区生态治理不断加强。针对林业草原施业区、重点生态功能区与深度贫困区高度耦合的实际，统筹山水林田湖草系统治理，深入实施重大生态保护修复工程。近3年来，将贫困地区天然林全部纳入保护范围，将2/3以上的造林绿化任务安排到贫困地区，安排退耕还林任务近3000万亩，占全国总任务的81%，安排石漠化治理任务279万亩。贫困地区林草覆盖率进一步提高，生态面貌得到明显改善。

“我国生态扶贫形成了健全的工作体系，创新了工作模式。”张建龙说，依托林业草原资源优势，瞄准深度贫困地区、滇桂黔石漠化片区、定点县等重点区域，统筹推进落实生态补偿、国土绿化、生态产业等扶贫举措，在规划指引、资金项目、人才科技等方面统一部署、统一行动。

如何推进当前和明后两年生态扶贫工作？

张建龙指出，要充分发挥林业草原行业优势，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，着力推进生态补偿扶贫、国土绿化扶贫、生态产业扶贫三项举措，着力加强定点帮扶，全力做好林业草原生态扶贫工作，为坚决打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。要着力推进生态补偿扶贫。完善公益林补偿、草原生态保护补奖政策，支持开展湿地保护与恢复、湿地生态效益补偿，使深度贫困地区和特殊贫困群体获得更多补助性收入。探索天然林、公益林托管模式，鼓励国家公园、自然保护区、国有林场、森林、湿地、沙漠、地质公园等开放公益岗位，吸纳贫困人口参与管护和服务。新增30万个生态护林员、草管员岗位。

“加快实施林业草原重点生态修复工程建设，实现生态恢复和脱贫攻坚齐头并进。”张建龙说，明后两年，每年安排京津风沙源治理、防护林建设等工程范围内贫困县营造林任务500万亩以上，组建一批造林合作社和草业合作社。各地要抓紧建立国土绿化任务分配机制，确保将生态修复任务优先向造林、草业合作社安排。鼓励合作社帮助带动贫困人口积极投身造林种草和抚育管护等劳动，稳定增收不返贫。

此外，鼓励引导国家级龙头企业与贫困县合作创建绿色产品品牌、优势产品生产基地，促进产业提质增效。支持贫困地区创建一批国家林下经济示范基地。明后两年，在贫困地区打造35处精品森林旅游地、15条精品森林旅游线路、7处森林体验和森林养生试点基地。

《 人民日报 》（ 2018年11月21日 14 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)