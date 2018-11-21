原标题：北京:下月起可核对社保个人缴费信息 有异议可申请修改补缴

原标题：下月起可核对社保个人缴费信息

本报讯（记者代丽丽）市社保中心昨天发布《关于核对2017年度社会保险个人缴费情况的公告》，提示广大参保人员，凡是在2017年内参加了社会保险、且有1个月(含)以上正常缴费记录的人员，下月起即可通过社保对账单，查询并核对2017年度个人社保缴费情况。

参保人在获得对账单后，应对2017年度个人缴费情况进行核对，是否与本人实际情况相符。需要核对的项目主要包括：个人参保信息、申报的月缴费工资、各项社会保险月缴费基数及缴费金额等。如参保人对相关内容有异议的，经所在单位认可，在明年3月31日前，由参保人所在单位持对账单到所属社保经（代）办机构进行相关信息核对、修改，或按有关政策规定和要求进行补缴。但如果参保人与所在单位对缴费基数发生争议的，参保人应及时向行政部门或到社保经办机构投诉、举报。

市社保中心今年继续为广大参保人提供电子版社保对账单。自今年12月1日起，参保人即可通过北京市社会保险网上服务平台（http://www.bjrbj.gov.cn/csibiz/）、全市各社保经办机构内的自助服务终端等，查询打印2017年度社保对账单；选择电子邮件获取对账单的参保人,可以通过已在社保登记的邮箱地址查询、下载打印2017年度对账单信息。

此外，今年10月20日之前将获取对账单方式选为“邮寄”的参保人员，也将于12月底前陆续收到由市社保中心委托邮政机构寄出的纸质社保对账单。

根据《关于公布2016年职工基本养老保险个人账户记账利率等参数的通知》规定，2016年个人账户利息有所调整。参保人可通过北京市社会保险网上服务平台下载、社会保险自助终端机或参保地社保经（代）办机构打印的方式获取新的2016年度个人缴费信息对账单。

据了解，2019年本市将继续推行电子版对账单。如参保人确需邮寄纸质对账单，可通过所在单位变更对账单获取方式；也可登录社会保险网上服务平台，将获取对账单的方式选为“邮寄”。如未选择，将被默认为同意接受电子版对账单，不再邮寄纸质对账单。J205

(责编：赵爽、杨曦)