银亿股份成首家被强制复牌公司 A股还有18家“钉子户”

原标题：首家被强制复牌公司

首例！银亿股份股票自2018年11月20日开市起复牌。这是近期监管层祭出史上最严停复牌制度后，首个被强制复牌的深市A股上市公司。

没有任何意外，复牌后的银亿股份昨日全天牢牢封住跌停板。目前，A股中停牌超过50天的钉子户还有18家。

面对A股任性停牌现象，监管层祭出了强制复牌大招。深交所11月19日晚在官网公告称，银亿股份11月19日收市后披露了回复我所重组问询函的公告及相关文件，但未申请公司股票复牌。根据《股票上市规则》第12.17条的规定，决定银亿股份有限公司股票自2018年11月20日开市起复牌。银亿股份也就此成为首家被强制复牌公司。

银亿股份在停牌之前，该公司股价已出现连续两日跌停。数据显示，该公司控股股东及一致行动人质押的股份中有16.81亿股跌破平仓线，占公司总股本的41.74%，存在可能被平仓风险。

万联证券西安营业部投顾屈放表示，强制复牌以后可能会在短期内释放此前累积的风险，但影响股价的关键因素还是公司业绩和大盘走势。

监管层在近日连续“喊话”完善停复牌制度后，长期停牌现象正逐渐减少。11月20日当天仅有37家公司停牌，当天可交易的股票数量也创下近年来新高。

本地投行人士哈立新认为，证监会的停复牌指导意见起到了不小震慑作用。预计以并购重组为由，实质是停牌躲避股价下跌的行为会更多受到交易所关注，督促复牌直至强制复牌。

虽然陆续有不少公司加入复牌行列，但仍有少数公司长期停牌。截至11月20日，连续停牌天数超过50天的公司还有18家，其中*ST新亿2015年底停牌至今已经快三年，此外，深深房A、信威集团、中天金融停牌时间均超过一年。 华商报记者 李程

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