沪指震荡回踩 市场人士:2700点成交区压力较大

原标题：沪指震荡回踩 短期炒作迎来退潮

昨日，两市集体低开，随后震荡下行，沪指跌超2%，深成指和创业板指跌超2.5%。对此，有市场人士认为，2700点这一带密集成交区的压力较大。

对此，财经名家李志林分析盘面说，连续大涨的A股本身就有回踩确认突破有效性的要求。适逢隔夜美股三大指数大跌，因此A股也跟随调整。

开源证券总部首席投资顾问利鑫分析说，经历连续反弹以及题材股的快速上涨后，短期炒作迎来退潮，市场风格也开始迎来转换，表明短期资金在寻求新的热点。

李志林认为，需注意涨幅巨大的个股，后续或大幅波动的风险。

利鑫的观点相对谨慎，“随着沪指临近前期密集成交区，指数上行的压力也将逐步增大，而机构的新增资金并不明显，所以我认为指数在2700点附近震荡在所难免。操作方面，短期可适度调整仓位，进行观望。” 华商报记者 李王艳

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