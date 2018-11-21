原标题：涉嫌辱华！杜嘉班纳上海时装秀取消

中新网客户端11月21日电(记者 张曦) 记者获悉，原定于21日晚在上海举行的Dolce&Gabbana杜嘉班纳时装秀，已经确定取消。工作人员表示，是否延期再办尚不清楚。近日，该品牌发布的广告涉嫌歧视华人，设计师、创始人之一的Stefano Gabbana在社交账号上发布辱华信息。虽然品牌方声称被盗号，但章子怡、陈坤、李冰冰、黄晓明、王俊凯、霍思燕等明星纷纷表示，退出这场时装秀。

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