新华社北京11月21日电题：“有了阳光、空气、土壤，发展就要靠企业自身”——四位民营企业家畅谈改革开放与民营经济发展

新华社记者赵文君

民营企业是改革开放的重要产物。改革开放40年，中国民营经济发挥了哪些重要作用？对未来发展信心如何？

在国新办21日举行的“改革开放与民营经济发展”中外记者见面会上，新希望集团董事长刘永好、正泰集团董事长南存辉、小米集团董事长兼首席执行官雷军、红豆集团董事局主席兼首席执行官周海江，四位知名民营企业家代表畅谈企业发展历程，传递了对未来发展的坚定信心。

11月21日，国务院新闻办公室举行中外记者见面会，请4位民营企业家代表围绕“改革开放与民营经济发展”与中外记者见面交流。 新华社记者 才扬 摄

谈改革：民营经济从无到有、从弱到强

“新希望集团创业36年，成为中国最大的农牧企业，是改革开放的见证者、参与者和推动者。”刘永好说，民营企业在创新和变革方面做得最多，解决了最多的就业。

“我16岁开始学个体电器开关信号灯，出徒后开始创办企业。”南存辉来自中国民营经济的发祥地浙江温州。回首正泰集团的发展，南存辉说，是改革开放成就了中国的民营经济。

红豆集团有60多年的历史。家里祖孙三代参与企业运营，周海江对此深有感触：“从我爷爷和一个弹棉花的手工艺者开始起步，到1982年我父亲接手，再到1987年我从大学老师的岗位上辞职下海，经历了三代人的努力。”

“红豆的发展是改革开放的缩影，没有改革开放就没有民营企业的今天。”周海江介绍，1991年，红豆集团成为江苏省第一个超过亿元的乡镇企业，如今集团营业收入超过600亿元。集团所在的东港镇解决了2.4万人的就业，缩小了城乡差距。东港镇昔日是无锡最偏远的乡镇，如今和城里生活一样便捷。

雷军说，小米是一家非常年轻的公司，虽然只有8年历史，但创造了一个个奇迹。“感谢改革开放的大环境，感谢移动互联网的浪潮。”雷军说，改革开放40年，中国涌现了一大批民营高科技企业，对提高中国在高科技领域的竞争力、促进科研成果转化起到了非常重要的作用。

11月21日，新希望集团有限公司董事长刘永好、正泰集团股份有限公司董事长南存辉、小米集团董事长兼首席执行官雷军、红豆集团有限公司董事局主席兼首席执行官周海江（左二至左五）出席中外记者见面会。新华社记者 才扬 摄

谈信心：拨去迷雾见到阳光

“民营经济座谈会传递的精神，就好像拨去迷雾见到阳光；各地政府出台的举措就像空气；而全国大市场环境就是土壤。”刘永好说，在当前关键时候，民营经济座谈会释放的政策信号，非常有利于民营企业建立信心，信心比黄金更重要。民营企业有了阳光、空气、土壤，发展就要靠企业自身，要坚定不移做投资、做研发、做发展。

周海江说，民营经济座谈会极大地振奋了民营企业的信心。一是对民营企业40年发展地位和作用的高度肯定，二是表明了党中央、国务院对民营经济发展的一贯决心和政策整体长期走向。

“民营经济不仅不会离场，还会发挥更大作用，所以我觉得民营经济的前景光明。”周海江说，民营经济座谈会对内树立了信心、对外宣示了改革开放的决心。近期从部委到地方出台的政策，给民营企业带来了政策机遇的叠加，给民营经济发展提供了广阔前景。

南存辉说，法制建设是社会各界、包括民营企业最为关心的问题。民营经济座谈会再次强调，要保护民营企业家的人身安全和财产安全。过去存在不公平、不完善的地方，所以大家有顾虑、有批评、有呼吁。可喜的是，国家和有关部门积极推动、在完善法律保护方面取得了巨大进步。

谈发展：民营企业自身要提升格局

刘永好说，多数民营企业是小微企业，还有很多企业是传统的制造型企业。在供给侧结构性改革的背景下，民营企业自身要提升格局。

“我们集团提出，必须用创新观念来做传统企业的提升和发展，提出了年轻化、合伙制、科技创新和国际化结合等一系列措施和办法。”刘永好说。

刘永好说，生产足够的粮食、肉、蛋、奶、蔬菜满足13亿人口消费升级的需求，这是一大考验。要加大投资、加大科技投入、加大在消费升级方面的布局。新希望集团要用5年时间义务培养10万名新型农民，帮助他们掌握现代农业技术。

南存辉说，目前温州的民营经济占比是95.5%。当前，包括浙江省在内的很多地方政府对自己的定位都是“店小二”，给企业做好服务没有国企、民企之分。中国经济转向高质量发展，民营企业要坚定信心、干好自己的事情。只要我们的产品和服务有足够的竞争力，未来市场需求空间很大。

几位企业家表示，面向未来，民营企业要坚定信心，在所在领域脚踏实地、心无旁骛地发展，只有这样企业才能做大做强。

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