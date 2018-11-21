福建自贸试验区：累计新增台企2185家

新华社福州11月21日电（记者许雪毅）中国（福建）自由贸易试验区挂牌以来，极大促进了闽台交流与合作。截至今年9月底，区内累计新增台资企业2185家、合同台资60.3亿美元，分别占全省同期的51.9%和57.2%。

21日，福建省商务厅有关负责人在此间召开的福建省十三届人大常委会第七次会议上，做《中国（福建）自由贸易试验区条例》实施情况的报告时表示，福建自贸试验区在率先扩大对台产业开放、创新闽台通关合作、促进闽台交流交往和对台金融合作方面取得进展。

据介绍，福建自贸试验区率先实施《海峡两岸服务贸易协议》大陆对台开放承诺，台湾投资者可比照大陆投资者，投资金融、增值电信、旅游、人力资源、建筑、商业服务等50多个率先对台开放领域，设立了大陆首家台资独资旅行社“驴妈妈”旅行社、首家海员外派机构厦门台塑兴公司、首家人力机构沛亚人力等。台资企业在投资用地、政府采购、经营活动等方面享受与内资企业同等待遇。

福建自贸试验区鼓励合作研发创新，新大陆公司携手台湾科研机构，研发出全球首枚二维码解码芯片。海峡两岸智能机器人孵化基地通过国家备案，纳入国家级科技企业孵化器管理服务体系。两岸先进制造业技术服务中心为60类2000多种产品提供5200多条标准认证服务。

在创新闽台通关合作方面，福建设立大陆唯一的两岸检验检疫数据交换中心。海关简化ECFA、CEPA货物进口原产地证书提交需求。试行查验结果率先采信，对原产于台湾的小家电、白酒等消费品，采信台湾检测机构出具的检测结果，降低台湾商品进入大陆的成本和时间。实现货物快速放行，如台湾水果实现了“台湾上午采摘，大陆下午上架”。

同时，福建自贸试验区促进闽台交流交往。率先实施技能工种职业资格互认，率先采认台湾建筑、导游领队、教师执业资格，允许台胞参加事业单位补充编内工作人员招聘考试，探索台湾专业人才在自贸试验区行政企事业单位任职，已聘请近30位台湾专业人士担任片区管委会中高层管理人员，聘请台湾村里长担任村委会或社区居委会执行主任，聘请164名台籍厦航空乘。

今年6月，平潭片区又对134项国家职业资格开展对台采信工作。8月1日起，厦门片区企业持台湾技术士证书可享受厦门市相对应技能人才同等待遇。率先实施台湾地区自然人在自贸试验区129个行业注册个体工商户，无需经过外资备案，今年6月在全省范围实行。设立一批两岸青创基地，实施创业培训等系列扶持措施。厦门片区（云创智谷）海外人才离岸创新创业基地正式揭牌，重点服务台湾企业和人才。

福建自贸试验区对台金融合作也取得突破。率先放宽股比限制、经营范围、准入门槛，积极吸引台资金融机构落户自贸试验区。大陆首家闽台合资全牌照证券公司金圆统一证券申报材料已报中国证监会，首家两岸合资公募基金管理公司圆信永丰基金顺利运营。打通两岸货币合作通道，为60家台湾地区银行铺底人民币资金近50亿元。建立对台人民币清算渠道，已有23家台湾地区的银行机构在厦门开立人民币代理清算账户，清算金额近1000亿元。已有19家台资金融机构落户福建，居大陆第2位。台湾地区银行向自贸试验区内企业发放跨境人民币贷款4.88亿元，占大陆试点业务总量90%。开展台企台胞征信查询业务，已办理120笔台企信用记录查询，发放贷款5277.5万元。今年以来，推动福州、平潭片区获批台资企业资本结汇支付便利化试点，厦门片区试点实施高信用外商投资企业可凭企业支付命令在境内结汇或直接支付。

2016年4月，《中国（福建）自由贸易试验区条例》通过并开始实施，从管理体制、投资开放、闽台交流与合作等方面对自贸试验区建设做了规范。

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