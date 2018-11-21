浙江“无中生油”，借自贸试验区加快布局油品全产业链

新华社杭州１１月２１日电（记者黄筱）“不产一滴油”的浙江在中国能源版图上的位置日益重要。今年前十个月的统计数据显示，浙江自贸试验区保税燃料油直供量达２９４．４５万吨，同比增长１１８％，舟山跃居国内第一大供油港。

浙江自贸试验区是中国唯一一个由陆域和海洋锚地组成的自贸试验区，实施范围全部都在浙江舟山。相比国内其他自贸试验区，浙江发挥舟山的地理位置优势，在产业上更加聚焦，以油品全产业链投资便利化和贸易自由化为重点。

浙江省省长袁家军介绍，油品全产业链建设是浙江开放发展的重大举措，当前，“一带一路”倡议提供了难得的机遇，浙江自贸试验区正加快打造国际油品交易中心、国际油品储运基地、国际石化产业基地、国际海事服务基地和大宗商品跨境贸易人民币国际化示范区的“一中心三基地一示范区”。

据了解，浙江自贸试验区自２０１７年４月１日挂牌成立以来，从争取审批权限下放、开放供油市场、便捷口岸服务、完善管理制度等各方面着手，围绕油品领域的体制机制创新，已经形成５９项制度创新成果，其中全国首创的有２３项。

不久前举行的世界油商大会期间，杭州海关推出十项支持浙江自贸试验区建设创新举措，其中一条“不同税号保税油品混兑”含金量十足。

在浙江自贸试验区的一企业油库内，记者看到该创新举措开展局部试点，两种不同税号、合计４．５万吨的保税油品在油罐内完成混兑调和，成为全国首票“不同税号保税油品混兑”业务。

“整个混兑过程中，海关关员通过信息化系统，对油罐内油品状态及数量进行实时监控，对混兑期间油罐液位变化进行实货监管。”杭州海关隶属舟山海关加工贸易管理科科长张晓莉说。

根据试点情况，混兑后每吨保税燃料油价格能降低约１．５美元，缩小了与新加坡的差距，对提升企业的国际竞争力发挥重要作用。

目前，通过开放供油市场、便捷口岸服务、实施混兑调和等一系列措施，舟山与新加坡的保税燃料油价格差距已经不足１０美元，在东北亚乃至整个亚太区域都具有较强的竞争优势。

浙江自贸试验区管委会副主任夏文忠表示，做好保税燃料油这篇文章，浙江在全国率先进行了一系列相关的政策探索和突破，例如制定出台浙江自贸区国际航行船舶保税油经营管理暂行办法和供应业务操作规范，填补了国内保税燃料油行业的制度空白。

油品的大规模供应离不开设施完备的储运基地。在舟山离岛片区，总库容５５００万立方米、６个３０万吨级以上泊位和１５１公里输油管线的储运基地已见雏形，各类主体参与投资建设油品接卸泊位、储运罐区、输油管道等设施，并且创新油品储运管理模式，形成以原油为主，汽油、柴油、航空煤油、液化气等多品储备的模式。

在加快布局油品产业链的同时，打造国际一流营商环境，为全球油商、油企在浙江投资发展提供优质高效服务尤为重要。夏文忠介绍，浙江自贸试验区在商事登记领域实现“最多跑一次”全覆盖，９８％以上事项开通网上申报渠道，此外外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，在浙江省内率先实现外资备案无差异跨区域就近就便办理。

因此，有更多的国际船供油巨头选择舟山为起点开拓中国市场，如浙江省海港集团与维多集团合资成立海港能源公司，新加坡协力石油公司在舟山注册等等，今年世界油商大会涉及总金额１６５６亿元人民币的２５个项目在会上签约。

费氏全球能源咨询公司分析认为，舟山保税燃料油供应量与知名度的快速提升，已经改变了东亚燃料油供应格局。

浙江自贸试验区相关负责人分析，到２０２０年浙江自贸试验区保税燃油供应量将突破７００万吨，形成１５家以上内外资结合的国际化保税燃油供应市场，真正建设成为东北亚保税燃料油供应中心。

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