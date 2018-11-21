雄安新区管委会与邮储银行签署战略合作协议

9月21日下午，雄安新区管委会与中国邮政储蓄银行在石家庄签署战略合作协议。河北省委书记、省人大常委会主任王东峰，省委副书记、省长许勤，中国邮政集团公司董事长刘爱力、总经理张金良出席签约仪式。
王东峰、许勤说，习近平总书记对河北知之深、爱之切，党的十八大以来先后6次视察河北，作出了“四个加快”“六个扎实”“三个扎扎实实”和加快建设经济强省、美丽河北的重要指示，具有很强的战略性、针对性和指导性。特别是习近平总书记亲自谋划推动的京津冀协同发展、雄安新区规划建设、北京冬奥会筹办三件大事，为我们指明了前进方向，提供了重要遵循。当前，河北正处于历史性窗口期和战略性机遇期，希望中国邮政集团公司进一步加强与河北务实合作，实现互利共赢。借助雄安新区平台，共同建设国际化、专业化、智能化现代物流体系，努力创造“雄安质量”，积极推进数字雄安、智能雄安建设。要共同推进金融创新，探索在支持农业产业化、植树造林等方面开展保险合作，为促进产业发展、服务群众生产生活提供有力支撑。
刘爱力、张金良表示，要深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于京津冀协同发展、雄安新区规划建设、北京冬奥会筹办等重大决策部署，充分发挥比较优势，切实承担央企的政治责任，为经济强省、美丽河北建设作出积极贡献。
河北省委常委、秘书长高志立，省政府秘书长朱浩文,中国邮政集团公司副总经理康宁、吕家进参加签约仪式。
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