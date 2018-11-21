邮储银行小额贷款助力脱贫攻坚

党的十九大报告强调，要坚决打好精准脱贫攻坚战。金融扶贫是脱贫攻坚的关键举措。邮储银行高度重视扶贫工作，主动践行社会责任，致力于探索精准扶贫的有效方式，全力助推打赢脱贫攻坚战。

邮储银行自2007年成立以来，长期扎根农村、贴近农户,重点在支农支小上下功夫，一直专注于小额贷款业务，是国内最早开发纯信用、无抵押小额贷款产品的金融机构，也是国内小额贷款服务的主要提供者。十年多来，邮储银行累计发放小额贷款近1.54万亿元，服务农户超过1000万户。截至6月末，个人经营性贷款余额5413亿元，在全国性商业银行中位居前列。

党中央作出脱贫攻坚决策部署之后，邮储银行党委高度重视，多次召开会议，及时传达，专题部署，统筹安排。经过实践和摸索，邮储银行在充分结合自身实际的基础上，做好小贷款，助力大扶贫，在具体工作中总结形成了一些有效的做法，推动金融扶贫工作取得了阶段性成绩。

突出“两个坚持”，发挥金融扶贫专业优势。邮储银行成立以来，不忘初心，牢记使命，始终致力于服务“三农”、服务中小企业、服务社区，发挥网点网络优势，助推实现新时代人民对美好生活的向往。党中央提出精准扶贫、精准脱贫基本方略后，邮储银行在总行党委的坚强领导下，充分发挥网络、资金和小额贷款专业优势，坚持“真扶贫、扶真贫”，推动25万建档立卡贫困户享受到扶贫金融服务；坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局，支持家庭农场、专业大户、龙头企业、扶贫项目等，带动319万户贫困户脱贫。

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抓牢三级机制，强化金融扶贫落地见效。邮储银行建立了总行统筹、省行负责、市县支行抓落实的工作机制，强化各级行一把手第一责任，推动金融扶贫工作取得了实实在在的效果。截至6月末，累计发放扶贫小额信贷近20万笔，金额近80亿元，结余近19万笔，金额近75亿元，余额较年初增长超过17亿元，增幅超29%。累计发放新型农业经营主体贷款1235亿元，服务43万人次。金融精准扶贫贷款（含已脱贫人口贷款）余额703亿元，较年初增长87亿元，增幅14%，高于各项贷款平均增速。

优化定向政策，全力保障金融精准扶贫。为了做好小额扶贫贷款，邮储银行在内部政策上给予定向倾斜政策。在体制机制方面，专门建立三农金融事业部，下设扶贫业务部，在22个扶贫工作重点分行成立金融扶贫工作领导小组。在资源倾斜方面，对全部金融精准扶贫贷款实行内部资金转移定价（即FTP）五折优惠政策；对全部建档立卡贫困户执行基准利率优惠政策；对扶贫领域小微贷款业务给予专项信贷额度支持。在差异化政策方面，金融精准扶贫贷款、扶贫小额信贷不良率，允许高出各项贷款不良率年度目标2个百分点；出台了差别化授信政策，拟定了金融扶贫尽职免责制度。

探索“五大模式”，激发脱贫致富内在动力。邮储银行扶贫小额贷款，注重把扶贫同扶志、扶智结合起来，提高贫困地区和贫困群众的自我发展能力和脱贫致富内生动力，探索出五大扶贫模式。精准扶贫模式。针对有劳动能力、有脱贫意愿的建档立卡贫困户，发放“五万、三年、无担保无抵押、执行基准利率”的扶贫小额信贷。平台合作模式。依靠担保公司、协会、企业等机构平台，实现优势互补、信息共享、风险共担。例如，与国家农业信贷担保联盟和各省农担等平台机构合作，目前累计放款金额138亿元；与中国科协合作，为全国12万多个基层农技协会会员提供培训服务，将农业技术带到贫困地区最前沿。产业引领模式。按照“一县一业、一行一品”发展思路，打造贫困地区特色产业，防止脱贫又返贫。例如，在山东推出“奶牛托管养殖”贷款，帮助贫困户学习养殖技术，获取致富技能；在陕西针对果业特色，推出果品仓储小额贷款。能人带动模式。在贫困地区发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把村干部、党员、养殖大户作为致富带动能手，培育致富领头雁。例如，2008年以来，累计在宁夏固原蔡川村发放小额贷款2000多笔、1亿多元，累计帮助蔡川村253户、1238人脱贫，实现了整村脱贫。信用村镇模式。建设信用村镇是营造贫困地区良好金融生态环境，实现整村脱贫的重要举措。目前，已建立信用村8000个，评定信用户超过60万户。

脱贫攻坚，功在当代，利在千秋。当前，脱贫攻坚工作进入了攻坚期，越往后，剩下的是越难啃的“硬骨头”。今年6月，中共中央、国务院下发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》之后，邮储银行迅速行动，7月在青海专题召开金融精准扶贫推进会进行落实。

(责编：朱江、仝宗莉)