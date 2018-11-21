为进一步强化邮储银行基层党组织建设工作，突出发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以生动、有力的党建工作引领全行发展，本刊即日起推出系列报道，重点介绍邮储银行基层党组织建设方面的一些特色做法。

上海，中国共产党的诞生地、中国工人运动的发源地之一，一座名副其实的红色之城。在这片独具红色底蕴的土地上，邮储银行上海分行用自己的点滴行动书写着他们的党建篇章。通过“红色撬动发展”的理念，该分行不断创新党建工作的形式与方法，走出了一条颇具特色的党建之路。

夯实基础 确保责任落实

去年起，上海分行党委结合“强基固本2.0”12条建设标准，重点就《邮储银行上海分行基层党组织示范点建设方案》进行了宣贯，并选树三家基层单位作为示范标杆单位，以进一步加强党建引领，努力开创城市业务转型发展的新局面。为了严格落实党建工作责任制，上海分行党委今年初又与各基层党组织签订了《落实全面从严治党责任书》，规范完善了基层党建基础台账资料，通过制度建设不断完善分行党的工作体系，规范工作流程。

同时，上海分行党委进一步明确了党建台账建设标准，并就《党建台账资料盒》规范建设模板、《党员手册》模板进行了展示，为各单位规范管理统一了标准，用“以点带面”的方式在行内复制并推广优秀党建工作经验。其中，金山区支行党总支及上海分行营运中心党总支还荣获了邮政系统基层党组织建设“示范单位”称号。

去年9月，上海分行党委全面启动了基层党组织换届选举工作，通过开展换届选举工作完善各级党组织架构，充实党员干部队伍力量，强化党组织凝聚力，提升党组织战斗力，发挥党组织的战斗堡垒作用。为了强化党组织书记党建工作“第一责任人”的意识，该分行党委还坚持开展年度各级党组织书记党建述职评议工作，通过综合调研检查各单位党组织党建工作开展情况，帮助各单位发现问题并做好整改，不断提升党建工作质量；同时，结合《上海分行党建工作考核办法计分细则》进行打分，以此作为各单位年度党建工作绩效考核的主要结果，通过考核制度的配套推动党建工作责任制落实到位。

关注青年 全行迸发新活力

上海分行党委特别注重青年工作，关心青年成长成才，根据青年员工特点，想方设法为青年创造条件，搭建舞台。“90后”党员王婷是普陀区支行党总支“创优先锋”党建平台的内容编辑，这几天正琢磨着下一期的“鸡汤”内容。晒照、点赞、神回复……这些年轻时尚的“关键词”使普陀区支行“创优先锋”党建平台以一番活泼有趣的面貌示人。

“党建平台上线后，它的交互性将支行员工紧密联系在一起，‘90后’们自己的语言更是增强了青年员工主动参与的积极性。”普陀区支行党总支书记、行长吴玲敏介绍。该平台自今年3月上线以来，支行员工120人注册率达100%，发布党建等信息171条、总浏览量达3629人次、点赞总数达3297个。

截至2017年末，上海分行共有青年员工1700余名，占比近60%；35岁以下党员359人，占全体党员的50.4%。

5月30日，上海分行党委开展的“不忘初心跟党走 青春践行新思想”红色定向赛活动落下了帷幕。活动采用城市定向的形式，将党的十九大精神知识竞赛、寻访上海红色教育基地、党建微课题调研及上海市政府着力打响的“四大品牌”（上海服务、上海制造、上海购物、上海文化）市情考察等作为任务贯穿活动始终，用青年人喜闻乐见的形式做好青年思想政治工作。为充分激发青年员工干事创业的热情，上海分行党委还指导团组织开展了“岗位创佳绩 青年秀行动”青年突击队创新创效活动。活动开展3个月以来，56支青年突击队完成手机银行注册14720户，营销发放信用卡14453张。

共建领路 “红色引擎”轰鸣

嘉定区支行有员工147人，其中党员26名。如何发挥党员先锋模范带头作用，是摆在党总支书记、行长黄长虹面前的首要问题。为此，该支行党总支以开展党组织共建活动为突破口，带动党员发展业务的积极性。自从该支行与嘉定镇街道党建服务中心和汇龙潭社区签订共建协议后，该支行“2017年度上海市青年五四奖章”获得者、年轻党员洪盈盈已参与了10余次共建活动。在她看来，共建活动一方面能学习共建单位的党建工作亮点，另一方面也带动了党员和群众发展业务的积极性。

据了解，上海分行目前与外单位签署党建工作共建协议的党组织已达9家，共建形式包括“政银共建、银企共建、政银企共建、同业共建”等。分行机关第七党支部与外高桥造船有限公司科技开发联合党支部开展共建以来，形成了“资源共享、品牌共建、强强联合、共谋发展”的党建共建工作机制，并就业务合作达成初步意向，实现了互促共赢。上海分行党委党建工作部主任虢娟介绍：“下一步会在全分行推广共建工作的优秀经验做法和案例，鼓励更多党组织通过联合共建的工作模式来拓宽思路、丰富载体。”

正如上海的城市精神“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”，上海分行党委因地制宜，根据自身发展和党建工作的实际情况，打造出了一条别具特色的红色发展之路，在提高党的建设质量上下功夫，以党建引领业务发展，实现了党建与经营的同频共振。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)