坚守在雪域的天边邮储人

“格桑花儿开呀开,开出雪域高原红红火火的风采,格桑花儿开呀开,开出雪域儿女真真切切的情怀……”在青藏高原，有一批“天边邮储人”十年如一日，坚守在服务“三农”和小微企业的第一线，用自己的努力和奉献帮助藏区人民脱贫致富，为藏区百姓带来幸福与安康。他们就是盛放在雪域高原上的格桑花。

精准脱贫是党和国家“十三五”时期重点工作，邮储银行青海省分行自觉提高精准扶贫政治站位，强化责任担当，自我加压奋进，大力开展产业扶贫和创业扶贫。其中，地处高寒缺氧地区的果洛州支行是条件最为艰苦的一家支行，工作、生活在那里的邮储员工时时牵动着青海省分行和总行领导的心。

坚守的一份责任

“缺氧不缺生活的温情，缺氧不缺工作的热情，缺氧不缺奋斗的激情”，短短三行字不仅刻画了高原的艰苦，更彰显了“天边邮储人”扎根高原的拼搏精神。

果洛州位于青海省东南部，地处青藏高原腹地的巴颜喀拉山和阿尼玛卿山之间，是全国30个少数民族自治州中海拔最高、气候最恶劣、环境最艰苦、经济社会发展最滞后的州。

“果洛州支行结合藏区实际情况，积极设立普惠金融综合服务站，实现了助农取款机具的布放，解决了农牧民群众取款难等问题。我们有信心让邮储银行的普惠金融之光照亮雪域高原的每一寸土地。”果洛州支行行长刘鑫向记者介绍该支行的普惠金融之路。

据介绍，果洛州支行通过流动服务车定期下乡办理业务等方式，服务“三农三牧”，给当地农牧民提供普惠金融服务，形成“人工网点+自助设备+助农取款点+流动服务”为主体的立体式金融服务新格局，努力打通青藏高原金融服务“最后一公里”。

“坚守在高原上的金融机构越来越少了，有时候也想早点下高原，但待久了就和藏区牧民产生了一份难以割舍的感情。还有两年就退休了，我要坚守到那一天，服务好藏族同胞。”果洛州支行公司业务部郑海霞讲述着自己的梦想。

对梦想的执着

“高原缺氧啊，我刚来果洛时用了半个多月才适应过来，即使是现在每天晚上还是睡不好，每晚要醒很多次。不过，看着我们邮储扶持的企业一天天成长起来，我觉得所有的付出都是值得的。”果洛州支行员工张恒琳感怀着自己的成长之路。

2017年，为了进一步做好产业扶贫工作，发挥“能人大户”的示范带动效应，果洛州支行为果洛州雪域珍宝有限责任公司发放农牧类贴息贷款600万元，帮助企业实现了扩大再生产。

当年，该企业生产乳制品200吨，产值5000万元，产品销往青海、甘肃、上海和美国等地。

该企业负责人吉美坚赞说：“我们是邮储银行金融扶贫最大的受益者，我们将积极践行企业责任，为当地群众和下岗职工的再就业创造机会。”

播下希望的种子

“在高原上从一个村去另一个村，少则几十公里，多则上百公里，很多时候为了做好金融服务工作，都是我们跟着牧民跑。这些年来不知道车子爆了多少条轮胎，也不知道磨破了多少双鞋子。”果洛州支行信贷经理华忠讲述着高原金融服务工作的艰辛。

自开展金融扶贫工作以来，果洛州支行已完成对玛沁县14个扶贫村、22个非扶贫村所有贫困户的摸底工作。截至2018年8月末，果洛州支行在全州投放的扶贫类贷款累计8000余万元。

如何让更多的创业者留在高原，如何让他们的梦想在高原生根发芽，这是刘鑫常常思考的问题。近年来，果洛州支行与州扶贫开发局、团州委签订青春创业大学毕业生扶贫贷款协议，以省扶贫局注入担保资金的方式，为全州返乡青年创业者提供无息贷款，确保各县返乡大学毕业生有足够的创业资金支持。

仁青达吉是近年来为数不多的返乡大学毕业生，为了支持他创业，果洛州支行给他发放贷款25万元，支持其开办汽车维修厂。2017年，仁青达吉的汽车维修厂凭借高超的修车技能，几乎包下了果洛州半挂车修理保养业务，年收入达100万元以上。

注入前行的力量

“青海地广人稀，做好金融服务工作，必须改变以往在网点等顾客上门的传统服务理念。我们要充分发挥基层网点、基层支行和驻村书记的作用，让我们的服务更高效快捷。”青海省分行行长李开贞将这一模式概括为“双基联动+驻村第一书记”。

这一模式不仅突破了银行传统信贷调查审核模式，而且通过开展整村推进扶贫贷款调查、合同签署和贷后管理工作，以驻村第一书记掌握的贫困户资料作为贷前调查主要依据，大幅提高了放贷效率，缩短了贫困户获贷周期。截至目前，果洛州支行通过“信贷产品+企业+扶贫合作社+贫困户”的模式，累计投放产业扶贫贷款近8000万元，所帮扶的企业累计分红近百万元，带动了近400户、1000余人实现就业增收。

韩永芩已坚守1年、梁海永已坚守2年、郑海霞已坚守4年、刘鑫已坚守5年、张恒琳已坚守6年……这些普普通通的邮储员工，将人生中最好的时光献给了高原，用无悔的青春和辛勤的汗水，铸就了新时代邮储银行普惠金融的丰碑。他们的青春，犹如一朵朵格桑花盛放在雪域高原，为藏家儿女送去了希望与幸福。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：朱江、仝宗莉)