让村民甩掉“穷”帽子

“小何，贺雄家的牛病了，请您去一趟。”

天刚蒙蒙亮，朱建新就赶到了40多公里外的莲花县城，专程接畜牧技术员小何给寒山村村民贺雄家的牛看病。这些牛都是邮储银行江西省萍乡市分行对口扶持的，是建档立卡贫困户贺雄摆脱贫困的唯一希望。朱建新心里很着急，他知道一头价值七八千块的牛对贫困家庭脱贫意味着什么。

田埂路上的“赶考”

莲花县是“将军农民”甘祖昌的家乡，也是1987年全国第一批确定的贫困县。朱建新要去的寒山村地处莲花县与湖南省攸县交界的大山中，交通不便，人烟稀少，是个极度贫困村，全村98户人家就有26户贫困户。2015年，寒山村精准脱贫的任务落到了邮储银行萍乡市分行。已退居二线的市分行中层干部朱建新，主动向分行党委提出担任“第一书记”，到寒山村驻村帮扶。

山路崎岖，一路颠簸。去往寒山村的田埂路上，朱建新和记者聊起了心愿。他说，早日修好这条通往外界的路是他目前最大的心愿。

“路快修好了，你们邮政可真行！”长期的往来，技术员小何跟老朱很熟。小何说，在邮储银行与萍乡市政法委、司法局、国安局共同组成的扶贫工作小组争取下，寒山村通往县城的硬化公路已提前动工、路基已完成。“老朱心好，看不得乡亲们受苦。他自己出身于这片红土地，从小吃百家饭长大，知道贫困户的苦。”

驻村就是一场“赶考”，农村是“考场”，村民是“考官”。作为驻村“第一书记”，为了摸清村情民意，朱建新工作在村、吃住在村，到任不久就结合寒山村特点和村民诉求，参与制定了荷塘乡寒山村扶贫工作规划，提出发挥山区地多的优势，重点发展蜜梨种植、鸡羊养殖等产业；组织分行全体中层干部捐款5万元启动蜜梨基地项目，并引入邮储银行信贷资金支持，以“扶贫﹢扶智”帮扶措施，使一批特色富民产业陆续在寒山村落地实施，给小山村带来了大变化。

贺雄致富无门，不知道该做什么。朱建新帮他筹集启动资金，教他买种牛养牛，联系养殖技术员、肉类加工企业签订购买合同。毛送仔想种西瓜，但拿不出启动资金，朱建新拿出了自己的1000元。贺小强想发展种植业，朱建新帮他联系农业部门解决农资问题，使他成功种植水稻7亩、油菜10余亩，当年增收近4万元。寒山村处于在建的寒山水库库区范围，旅游开发潜力大，朱建新又鼓励村民发展旅游业。目前，朱建新帮扶的贫困户，除一户因病返贫外，其余已全部脱贫销号。

几百个日夜的不懈坚守，一心为党为民的拳拳初心，让朱建新“住”进了村民心里，温暖了寒山村。而像朱建新这样的驻村“第一书记”，江西省分行近年来派出了近百名，日夜奋战在脱贫致富的第一线。

邮储银行的“良方”

资金缺乏是农民发展生产的拦路虎。如果没有邮储银行的资金支持和牵线搭桥，莲花县的贫困户也许还挣扎在贫困线上。

2016年，萍乡市分行与当地一家发展种植、养殖和加工的企业“吉内得”结识，以“财政惠农信贷通”方式为其发放了100万元扶贫贷款用于购买水稻种子，支持吉内得以“租赁﹢流转”的形式承包农民名下的荒田荒地，招聘有劳动能力的农户到企业上班，以“固定工资﹢临时工资”的形式直接帮助上百户建档立卡贫困户脱贫致富。截至目前，吉内得累计流转土地近7000亩。

为进一步解决吉内得的资金难题，萍乡市分行去年来又以“银行﹢担保公司﹢企业﹢贫困户”的扶贫模式，为其发放“银担惠农贷”200万元，帮助600余户建档立卡贫困户脱贫致富，开创了金融、担保、企业协同助力脱贫攻坚的新局面，有效将产业发展与金融精准扶贫相结合，让更多贫困户脱贫有了希望。吉内得也被人力资源和社会保障部、国务院扶贫办授予“全国就业扶贫基地”称号。

像吉内得这样的例子，在江西不计其数。截至目前，江西省分行已与辖内所有涉农龙头企业签订了战略合作协议，涉农贷款结余超520亿元，获得了当地党政领导的多次表扬。在全省，该分行早在2016年即下发了《2016-2018年金融精准扶贫工作实施方案》，明确扶贫工作目标和举措，建立了26个金融扶贫特色支行，开江西银行业的先河；通过开展创富大赛启动示范和带动效应明显的扶贫项目，全面对接特色产业脱贫、易地搬迁脱贫、劳务输出脱贫、教育创业脱贫和重点扶贫项目，激发贫困人群的内生发展动力；通过盘活林木、太阳能、水能等自然资源，释放贫困地区生态福利；通过政银合作，大力发展了“财政惠农信贷通”“财园信贷通”、扶贫易贷等金融业务，将金融普惠和财政普惠相融合，携手地方政府增强贫困山区造血功能；通过开启“金融﹢电商”扶贫模式，为金融精准扶贫闯出了一条新路。自2016年以来，江西省分行累计向江西投放各类扶贫类贷款超过131亿元，惠及近10万农户和小微企业。

精准脱贫的“能量”

在老朱、在邮储银行的帮助下，贺雄、毛送仔、贺小强等贫困户改变了贫穷的境况，收入增加了，精神面貌也变得积极向上。寒山村组建农民合作社，他们第一批就加入，还鼓励其他贫困户一起脱贫奔小康。贺小强说：“自己不努力，再多的帮扶措施也只会养懒人，我觉得日子越来越有奔头了，感谢党的扶贫好政策，感谢邮储银行扶贫工作队的帮助。”贺小强现在信心十足，准备申请邮储银行贷款，进一步扩大种植规模。

面对贫困户从物质到精神的转变，朱建新深有感触地说：“落后的思想观念制约才是贫困户的内在贫困根源，首先要让贫困户在心里脱贫，才能踏踏实实带他们脱贫致富。”他认为，当今社会除非遭遇突发变故，一般情况下健全人只要肯努力，就不至于掉在贫困线以下。贫困户之所以贫困，很多都存在心理问题，如自暴自弃、缺乏干劲、找不到努力方向等；而只要激发了贫困户的内生动力，他们就会努力脱贫。在寒山村，朱建新他们正在培育像贺小强这样的脱贫典型，通过宣传他们的事迹，激发贫困户脱贫的内生动力，引导贫困户改变贫困现状。

“精准扶贫不仅是要让贫困群众摆脱眼前物质上的贫瘠，更要让他们从思想上做一个富人。”朱建新说，在江西省分行党委的领导下，萍乡市分行党委在寒山村以党建为引领，积极探索“党建﹢结对﹢目标”扶贫新模式，强化思想引领，汇聚力量优势。萍乡市分行党委班子成员逐户挂点担任脱贫责任人，与莲花县寒山村5个困难户建立了结对帮扶关系，从思想上和行动上制定结对帮扶工作规划，切实强化贫困户的思想教育，承担起党员作为精准扶贫工作参与者、实践者、推动者的责任，最终推动5户贫困户顺利脱贫。

据悉，江西省分行目前正在开展“党员干部回访贫困户”活动，推动党员干部深入贫困村（组）、贫困户进行回访，着力解决帮扶对象最困难、最迫切、最需要解决的突出问题，深度挖掘每一扶贫对象的致贫原因，做到对症下药、固本培元，为扶贫户量身定做脱贫方案，切实帮助他们挖掉“穷”根子，甩掉“穷”帽子。

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(责编：朱江、仝宗莉)