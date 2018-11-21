“七一”前夕，一场别开生面的“不忘初心 牢记使命”主题教育培训暨党建知识竞赛活动在邮储银行福建省分行如火如荼地举行。观众在现场观看了9支代表队的精彩对决，全省5000多名员工通过微信直播参加互动答题，为各自的选手呐喊助威，线上观看数量最高时超过3万人次。

对福建省分行而言，2018年上半年丰收连连：将“全国文明单位”“2016~2017年全国金融系统思想政治工作标兵单位”，福建省五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号，福建省劳模等“重量级”荣誉悉数收入囊中。这些沉甸甸的荣誉，是该分行紧紧围绕新时代党的建设总要求和新部署，坚持党建引领，努力实现健康、均衡、可持续、高质量发展的最好注脚。

以党建引领转型发展

党的十九大对新时代推进党的建设新的伟大工程作出了全面部署，要求推动全面从严治党向纵深发展。福建省分行党委书记、行长路文斌在分行多次重要会议和赴基层调研中指出：“党建工作是各级党组织书记最大的主责主业，要在常和长、严和实、深和细上下功夫，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党建引领创新、引领攻坚克难、引领转型发展。”

福建省分行党委不断提高政治站位，切实履行主体责任，坚持以党的领导和党的建设引领银行战略部署、转型发展、经营治理、风险管理的全过程，以理论探索推动实践运用。拧紧责任链条，省分行党委、纪委与各二级分行和省分行机关党委、纪委签订主体责任书和专责监督责任书，压紧压实责任，抓好督促检查。创新建立“1+1”党建工作模式，成为省分行党委落实主体责任的有效抓手。严格落实“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，认真开展民主生活会和组织生活会，严肃党内政治生活。注重发挥党建考核导向作用，将党建工作纳入全行年度绩效考核，认真开展党组织书记党建述职评议，制定机关党建工作考核评价办法，严防“灯下黑”……福建省分行党委通过一系列举措防止“责任田”变成“撂荒地”。

让党建“新”起来“活”起来

杨晓红是福州市分行斗门支行行长，也是福州市分行前不久推出的“党员风采录”专栏开篇报道的共产党员。这份特殊的荣誉让她激动不已：“共产党员这个光荣的称号让我始终不敢忘记自己的使命和责任，我们唯有勤勉尽职、夙夜在公，才能不辜负组织对我们的信任！”

启事在教诲，成事在榜样。福州市分行的“党员风采录”目前已更新推出14期，在福州市分行和省分行激起不小的波澜。这种创新的党建工作模式让所有党员争做更优秀的共产党员，甚至群众都“较着劲儿”，纷纷向党组织靠拢。

近年来，福建省分行党委多渠道多平台开展党建宣传，充分利用行内外各类宣传渠道加强党建宣传；在企业微信号创新开设“党建微信息”“党建微课堂”栏目，将全辖的党建活动、先进经验、党务知识第一时间传导至每一个支部、每一位党员。福州市分行党委创办“党员夜校”，积极打造学习型党组织。宁德市分行党委创办《廉之风 和之声》电子杂志，将廉政教育与银行合规教育结合。南平市分行党委精心打造党建微信期刊。三明市分行党委搭建“人人讲一课”平台，不断创新党建工作抓手。

福建省分行党建工作形式多样，内容丰富，也为经营管理工作的创新营造了良好的氛围。近年来，该分行多项创新工作得到了总行的充分肯定，各类转型创新工作始终走在全行前列。

打造“党建+”活动品牌

2017年，廖俊波的事迹传遍华夏大地时，在廖俊波曾经主政的南平政和县，廖俊波与邮储银行共同推动邮银合作扶贫的故事早已传为佳话。邮储银行政和县支行党委书记、行长康杰谈到精准扶贫，感慨地说：“我们和当地县委县政府共同探索研究的‘党建+金融+产业’模式，助推乡村振兴，实现了支部品牌、经营及党建的三丰收。可以说，是党引领我们帮助百姓实现了脱贫致富！”

康杰提到的“党建+金融+产业”模式是由当地乡镇党委、政府和邮储银行、政和县农业信贷担保有限公司共同推行的，具体是指由各乡镇筹措一定数额的资金注入县农担公司在邮储银行的风险池，资金以免担保小额贷款的方式，用于支持各乡镇的党员生产经营者，通过党员先行先试，示范带动，推动当地特色产业发展，进而带动其他贫困户脱贫。截至6月末，政和县支行累计发放扶贫贷款6900万元，惠及农户1000余户。

在福建省分行全辖，各级党组织坚持党建引领，以打造“党建+”品牌为抓手，纷纷开展“党建+精准扶贫”“党建+平台建设”“党建+银团合作”等系列活动，不断增强基层党组织和企业活力，为分行健康、可持续、高质量发展注入强大原动力。龙岩市分行开展“党建+志愿服务”，送金融知识进社区、进学校；泉州市分行开展“党建+结对帮扶”，通过业务“一帮一”指导，积极深入基层解决热难点问题；三明市分行设立“党员支农服务点”，扎实推动“党建+精准扶贫”，在全行上下形成勇于担当、攻坚克难、创先争优的良好工作氛围。而在“党建+银团合作”方面，福建省分行连续7年选送96名优秀青年员工挂职地方团委，为全省青年创业项目提供10亿元授信规模。

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(责编：朱江、仝宗莉)