以“书记项目”攻坚克难

“会抓党建工作、会做思想工作、会解决疑难问题、会带领干部职工干事创业。”这是邮储银行广东省分行党委近年来开展“四会”党组织书记头雁工程建设的要求。在此背景下，“书记项目”作为“四会书记”的重要抓手之一开始实施。“书记项目”开展以来，广东省分行基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥，员工干事创业热情、主动作为能力不断增强，有效推动了各项业务高质量发展。良好业绩的取得，得益于广东省分行党委坚持党的领导、全面加强党的建设、久久为功、扎实推进基层党组织“书记项目”所取得的成果。

营造氛围 创先争优

作为“邮政系统企业文化建设示范单位”，邮储银行东莞市分行在2017年初提出开展的基层党组织“书记项目”中受益匪浅。“书记项目”要求各级党组织书记将基层党建、生产经营中一项最重要、矛盾最突出、最困难的工作作为书记年度项目，着力发挥“关键少数”作用，以“书记项目”引领攻坚克难。2017年，广东省分行汇总全省基层党组织报送的205个“书记项目”，建立了“书记项目库”，项目涵盖基层党组织规范化建设、“四型”党组织建设、机关基层“双联系”、金融扶贫等多个方面，实现了对基层党组织书记和基层党建工作职责的全覆盖。2017年，东莞市分行党委以“营销精英65人计划”为“书记项目”，分条线、按业绩在一线员工中每月评选65名精英。项目推出后，分行创先争优氛围浓厚，先后共有605名员工入选精英计划，占比达到60%，其中党员累计超过80人，占全行党员人数32%；全年择优综合评定的62名营销精英，创收占分行总收入的16%，充分体现了党员干部的先锋引领和模范带头作用。

2017年东莞市分行党委和全行13个党支部坚持问题导向，打造了一批紧扣中心工作、接地气的“书记项目”，如城区支行党支部以“创收带头人营销业绩提升计划”“书记项目”，推动支行中层干部作为创收带头人发挥首席客户经理职能，不仅实现了创收带头人营销业绩的大幅提升，还带动了支行员工共同进步，该党支部也在集团公司“双百示范点”评选中获评“基层党组织建设示范单位”。截至2018年7月底，东莞市分行成为全省邮储首个小企业贷款结余突破20亿元、小额贷款突破10亿元的二级分行，小额创业贷款实现单月放款突破1亿元，中间业务收入占比全省邮储第一，收入利润均超序时进度完成。

东莞市分行党委书记、行长张胜春坦言：“这主要得益于东莞市分行以从严治党、客户经理队伍重建及能力提升为三大抓手，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动‘书记项目’见实效。”2017年，东莞市分行各项贷款规模超211亿元，各项存款规模超509亿元，中间业务收入排名全省第一，超额实现全年的利润目标。

持续营销 永不言弃

2017年，受房地产政策及金融市场监管调控等一系列宏观政策影响，邮储银行佛山市分行经营发展陷入前所未有的困境。为走出发展困境，佛山市分行制定了“调结构、促转型”的“书记项目”。“只要有1%的希望，我们必将付出100%的努力。”佛山市分行有关负责人说，“突破重大项目从来就不容易，作为党委书记必须发挥标杆引领作用，带领全行员工坚定信心，攻坚克难。”

在践行“书记项目”过程中，佛山邮储人最引以为荣的是成功发放广东省分行首笔跨境并购贷款。“该笔国际银团贷款项目从启动审批到完成仅历时1个月，否则无法参团。”据佛山市分行公司业务部项目经理黄秉聪回忆，该笔银团贷款时间紧、任务重、难度系数大，而跨境并购项目对广东省分行来说是一个全新的业务，需要摸着石头过河。“该项目作为全行转型业务，必须拿下！”项目组党员充分发挥不怕苦、不怕累的先锋模范作用，从主体、行业、交易模式进行全面深入的探讨，在总行、省分行相关部门的指导帮助下，逐步解决欧元资金寸头不足、资金成本高企、外国税法及监管法规差异等问题，终于在5天内完成了调查报告的撰写和审批，1个月内完成项目审批，顺利拿到该笔银团业务的“入场券”。

2017年，佛山市分行始终坚持以党建为引领，以“调结构、促转型”“书记项目”为抓手，持续推动经营管理转型发展，为2018年可持续发展奠定了良好基础。截至7月底，佛山市分行收入、利润均超序时进度完成，同比增速排名全省邮储第一。

2018年是广东省分行党委推进基层党组织“书记项目”的第二年，在总结前期经验基础上，该分行党委提出要全面打造“书记项目”攻坚克难升级版——以党建为引领，按照“针对性强、有难度、示范性强、年内能完成”的原则，以“解决基层党建的重点难点问题和薄弱环节，增强基层党组织的政治引领力、组织覆盖力、群众动员力、发展推动力和自我锻造力”为目标，全年确立基层党组织“书记项目”205个，旨在破解基层党建工作的重点难点问题和经营发展中的薄弱环节，发现一批敢担当、善作为、重落实的基层党组织书记，总结推广一批过得硬、叫得响、推得开的示范项目，持续以党建引领各项业务高质量发展。

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(责编：朱江、仝宗莉)