邮储银行：创新精准扶贫模式助力打赢脱贫攻坚战

党的十九大把脱贫攻坚战作为决胜全面建成小康社会必须打赢的三大攻坚战之一。未来3年，还有3000万左右农村贫困人口需要脱贫。

中共中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。

会议强调，要集中力量支持深度贫困地区脱贫攻坚，着力改善深度贫困地区发展条件，着力解决深度贫困地区群众特殊困难，着力加大深度贫困地区政策倾斜力度。

党的十八大以来，各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署，全面推进精准扶贫、精准脱贫，脱贫攻坚取得决定性进展，谱写了人类反贫困史上的辉煌篇章，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）始终秉持着服务国家战略、勇于担当的大局意识，不断深化“三农”领域体制机制改革，坚持把推进农业供给侧结构性改革作为重点方向，加快推进农业现代化，持续加大对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的支持，为脱贫攻坚贡献了邮储模式和邮储力量。

截至2018年一季度末，邮储银行涉农贷款余额超过1万亿元，累计发放新型农业经营主体贷款超过1000亿元，服务新型农业经营主体近45万人次。

邮储银行利用自身点多面广的独特优势，在金融扶贫工作上全行上下联动，创出了不少特色模式、特色产品、特色案例。

“银行+公司+基地+农户”四位一体

在陕西省商洛市洛南县灵口镇，辣上天现代农业发展有限公司（以下简称“辣上天”）总经理马会锋在一年多时间实现了公司产值过亿。

2016年，马会锋从外地带回辣椒种子进行试种。2017年，他将家中积攒的100多万元积蓄买了辣椒种子，先行赊给农民种植，并和3家单位签订了辣椒供货合同。后来，中国邮政集团关注到马会峰的辣椒项目，认为该项目符合扶贫定位，帮助他发展了2000多亩。

“通过调研，我们发现朝天椒这个产业可以重点支持。”邮储银行商洛市洛南县支行行长冯涛介绍，邮储银行向“辣上天”授予了420万元的贷款额度，帮扶“辣上天”做强做大。“邮储银行对我们的支持真的非常大，帮助我们把这个产业做起来。”马会锋说，用产业来带动扶贫，才能起到很好的效果，贫困户才能拥有“造血”功能。

在洛南县丰中村，马会锋在自己的基地育苗后，卖给各家农户，他企业的技术员为农民无偿提供技术指导，辣椒变红后，他以每斤1块钱的价格回收。“过磅后就现场付钱，一亩地收4000斤，农户就能收入4000块。”他说。

2018年，“辣上天”种植面积增长至近3万亩，已建成标准化生产车间6000平方米，带动了1.2万人发展，其中包含贫困户3000多人，实现产值1.2亿元。

在马会锋的办公间外墙上，挂着“洛南县脱贫攻坚青年产业示范基地”的牌子。他经常对企业员工说，在辣椒种植同行中，他们觉得一年多时间从3000亩发展到近3万亩，简直就是奇迹。“没有政府、邮政集团和邮储银行的支持，就没有我们‘辣上天’的今天。”

在陕西商洛商州区，从事食用菌种植的丰鑫生态农业有限公司董事长杨海峰也在邮储银行工农路支行的支持下带动当地群众致富。近一年来，杨海峰逐步扩大食用菌种植规模，资金需求随之增加，在邮储银行贷款支持下经营规模顺利扩大。去年以来，食用菌种植用工量也在增大，公司提供了一批又一批用工岗位，带动当地农民脱贫致富。

如何让商洛当地尽快脱贫，是邮储银行着力解决的重要课题。蔡禹是邮储银行总行小企业金融部产品研发处处长，在商洛市洛南县挂职副县长。他认为，“扶贫一定要以产业为中心。有了好产业，还要解决好全产业链问题，其中一个就是核心企业的培养。”

蔡禹认为，有了精准的产业，还要做大做强。换句话说，就是要搞一县或一市一品而不是一村一品，才能保证这个产业长久，否则抵御市场风险的能力就相对脆弱。

近年来，邮储银行陕西分行以产业为导向，不断加大扶贫力度。2018年一季度，该分行为优质小企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等发放1.2亿元产业扶贫贷款，极大地带动了当地贫困户脱贫致富。此外，邮储银行陕西分行围绕全省7个国家级现代农业示范区和336个省级现代农业示范区，设立22家现代农业示范区特色支行，形成“特色支行+农业产业链+贫困户”的服务模式，充分发挥示范区支行的扶贫带动作用。该分行还不断推进银校、银企合作，探索“融资+融智+产业”的合作模式。

扶贫小额贷款助力精准脱贫

在陕西商洛商州区牧户关镇松沟村养猪大户苏永红家的墙上贴着一张邮储银行印制的扶贫小额信贷政策明白卡，其中详细介绍了邮储银行针对建档立卡贫困户设计的小额贷款产品。

说起这款产品，农户们都倍感亲切。政府完全贴息，农户们不用支付利息。按照明白卡上的提示，只要有贷款意愿，有创业就业潜质和技能素质，有一定还款能力，信用状况良好，并且是当地扶贫部门推荐的建档立卡贫困户，就可申请这类贷款。

洛南县罗坡村支书罗盼介绍：“全村有80多户贫困户，邮储银行客户经理一户一户调查，了解各家的脱贫愿望。当时罗坡村计划脱贫15户，结果实际脱贫17户。邮储银行的信贷支持对脱贫起到了重要作用。”

今年2月，邮储银行给苏永红家发放了5万元贷款，支持她发展生猪养殖。“前一段时间刚卖了二十多头猪，圈里还有十五头，母猪还下了猪仔。”苏永红说。

这种小额贷款产品不仅在商洛市大力发放，在全国其他各地也在同步投放。邮储银行内蒙古分行主动与内蒙古自治区扶贫办对接联系，加大对当地贫困农牧户、新型农业经营主体的资金支持力度，在全区范围内推广扶贫小额贷款，已累计放款超过10亿元。

呼伦贝尔市下辖扎兰屯市成吉思汗镇东德胜村的关宝贵今年初刚从邮储银行扎兰屯支行获得了一年期贷款2万元，也是当地扶贫办全额贴息。

关宝贵家32.3亩土地今年种的是玉米和黄豆，一年下来净赚一万多块钱。由于是机械化耕种，他利用节省下来的时间去务工，也能换得一些收入。他去年还养了4头猪，按照当地政策，一头猪可获得补贴1000块钱，加上养鸡鸭鹅等，去年获得5000块的政府补贴。

“不贷款不行，钱周转不开。”关宝贵说，邮储银行的贴息贷款帮助他的日子越过越好。

邮储银行扎兰屯支行副行长付宝超介绍，像关宝贵这类情形，自己有一定劳动能力，通过扶贫小额贷款购买牲畜，政府针对养猪等养殖业还给一定的补贴，他自己平时还有务工收入。这些加在一起偿还了贷款，最终也脱贫了。扶贫小额贷款产品设计的初衷就在于此。

呼伦贝尔市下辖扎兰屯市虽是一个县级市，但面积达1.69万平方公里。现任扎兰屯市扶贫办副主任刘金波原是成吉思汗镇分管扶贫开发工作的副镇长，他回忆去年冬天陪邮储银行扎兰屯支行行长陈鹏以及信贷员一起给贫困户办理贷款时说，“那天顶着大雪，车的雨刷都冻上了，刷不动。我们挨家挨户去，只要符合扶贫小额贷款标准的，邮储银行都发放贷款。邮储银行做工作确实很扎实。”

“针对精准扶贫，一笔贷款从受理到发放，我们一般三天内完成。支行信贷人员总共10个人，目前扶贫小额贷款累积发放已超过5000笔。”邮储银行扎兰屯支行行长陈鹏说。

“这一年半时间，我们的信贷员都没怎么休息过。虽然一笔贷款额度只有2万元，但贷款流程和200万元额度一样，都有客户申请、受理、贷前调查、贷款审查与审批、贷款发放、贷后管理等。我们别的工作不能耽搁，金融扶贫这个社会责任更要担起来。在这一年半时间里，我们支行投放了5000多笔扶贫小额贷款，累计金额2亿元。”付宝超说。

事实上，邮储银行全国36个分行全都开办了扶贫小额信贷业务，并且四川、宁夏、云南、河南等贫困人口比重大的重点扶贫区域受到了更多重视。2015年以来，邮储银行在832个国家重点贫困县(区)累计投放小额贷款1400多亿元，服务农户150多万人次。

“政银担”合作模式支持土地流转

呼伦贝尔市下辖阿荣旗属于农业区，面积为1.36万平方公里，2015年初便被列为全国第二批农村改革试验区，承担着农村集体产权股份合作制改革试点任务。

在阿荣旗霍尔奇镇立新村公路旁，有一片6.2万亩的平整土地，这是7个村共908户农民流转给经营大户来集中统一耕种的。土地承包经营权流转后集中统一耕种，有助于农业规模化、集约化和专业化发展，提高生产水平。

阿荣旗农牧业局副局长邓延东介绍，对经营大户来说，流转几万亩土地资金缺口大，这两年邮储银行在这方面作的贡献很大。

这6.2万亩的土地轮作制度试点项目轮作大户是呼伦贝尔市瑞盛农牧业有限责任公司，该公司董事长于凤英介绍，从农户手中流转过来，每亩地租金为每年400元左右，6.2万亩全部流转，仅租金一项便约2400万元。

项目采用“政银担”业务合作模式。轮作大户每年每亩地可享受300元补贴资金，补贴资金由阿荣旗财政局统一在5月末以“一卡通”形式发放。内蒙古财信农业信贷担保有限公司对轮作大户贷款本金的80%承担连带责任担保。

在邮储银行阿荣旗支行行长蔡云芬看来，土地流转后，合同一次签三年，农户连续三年都能获得确定的租金，风险由经营大户承担，经营大户抗风险能力相对更强。邮储银行向经营大户发放贷款，既支持了国家项目又扶持了当地经营大户和老百姓，起到了多赢的效果。

邓延东介绍，按照通常的流转交易，每亩地一年租金也就200多块钱，但是在政府“让利于民”的理念引导下，经营大户流转农户的租金一般高于通常流转价格100~120块钱，因此，政府给经营大户的补贴，其中一部分最终依然转到了农户手中，农户通过土地流转增加了财产性收入。

“在邮储银行提供的2000多万元资金帮助下，我们顺利地把土地流转过来。春耕开始后，我们把贫困户优先返聘回来，”于凤英说，“通过这种方式，贫困户可以获得工资性收入，工价每月几千块钱。”

“集中流转后，对于农户，生产资料不用投入了，机具不用投入了，人工也解放了，可以干其他事情。”邓延东说。

记者获悉，截至目前，阿荣旗地区土地流转总面积已达140万亩，邮储银行阿荣旗支行累计投放土地轮作贷款4亿元，仅2018年投放土地轮作贷款达3.19亿元。

积极探索“商业银行+”的合作式扶贫模式

邮储银行陕西分行和内蒙古分行的不懈探索，为全国范围内的精准扶贫提供了范例，而这只是邮储银行精准扶贫实践的一个缩影。

多年来，邮储银行一直致力于探索精准扶贫的有效方式，坚持以开放的姿态助力精准脱贫，以合作促发展，以合作攻难题。

据了解，邮储银行积极探索“商业银行+”的合作式扶贫模式，充分调动各级党组织和政府、各方机构平台、各个基层组织的积极性，找准各自在金融扶贫中的准确定位，通过优势联合，形成社会合力，最终达到“1+1>2”的金融扶贫效果。

“商业银行+政府支持”。引入政府增信机制是缓解贫困人群抵押担保难的有效途径。邮储银行与国家农业信贷担保联盟合作，探索财政与金融协同支农模式，放大财政支农的政策效应，着力解决农业生产经营过程中的“担保难”问题。同时，邮储银行借助“村两委”的地缘优势和组织优势，让其全程参与邮储银行贷款调查及贷后管理，有效解决农村地区信息不对称导致的信息缺失和资产损失问题。

“商业银行+产业引领”。邮储银行立足贫困地区的资源禀赋和产业优势，开发不同的信贷产品，设计具有针对性的产品要素，按照“一县一业、一行一品”的发展思路，通过信贷资金支持贫困户发展地方产业，实现脱贫增收。例如，在山东推出“奶牛托管养殖”贷款，帮扶贫困户学习养殖技术，获取致富技能；在福建依托“山”（农林业）、“海”（海洋渔业）经济特色，重点支持海水养殖、花卉园艺、渔船捕捞等13个当地特色产业。

“商业银行+能人带动”。在贫困地区要发挥党支部战斗堡垒作用，邮储银行把村干部、党员、养殖大户作为致富带动能手，培育致富领头雁，鼓励引导他们创办合作组织、专业协会等，为社员提供品种选育、养殖技术和市场销售等服务，为农户做贷款担保人，同时负责农户借款的用途审查和监督管理。能人带动模式既提高了贫困户的组织化程度，又为贫困户提供了担保和技术支撑。

“商业银行+信用村镇”。建设信用村镇是营造贫困地区良好金融发展环境，实现整村脱贫的重要举措。邮储银行持续与各级政府、人民银行分支机构沟通合作，共建县域和农村信用体系，组织开展信用户、信用村评定和创建。以信用创建推进扶贫小额信贷投放，保障贫困户融资的可持续性，探索农户信用小额贷款，不断提升贫困地区金融服务水平。

毋庸置疑，在这场必将为历史铭记的精准脱贫攻坚战中，邮储银行发挥着其独特的力量。邮储银行拥有营业网点近4万个，覆盖了中国除港澳台以外的全部城市和近99%的县域地区，且70%以上的网点分布在县及县以下地区，服务个人客户达5.53亿，是国内网点数量最多、下沉最深的商业银行。在许多地区，邮储银行是农民、牧民获得正规金融服务的主渠道，可以说其服务已经延伸到了“最后一公里”。

2016年，邮储银行成立了三农金融事业部，建立了“总部—省—市—县”4级垂直的专业团队架构。这样的架构一方面可以保障总行有关“三农”、普惠、扶贫政策的顺利落地；另一方面则可以加大事业部内部的垂直管理力度，让专业机构、队伍深入县域提供高效服务。

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(责编：朱江、仝宗莉)