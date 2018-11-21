邮储银行：发力绿色金融 助建美丽中国

党的十九大报告指出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，“构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融”。当前，国家加快转变经济发展方式、加大环境污染治理力度，绿色发展成为加快推动经济结构调整升级、全面促进经济社会可持续发展的有效途径。

中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）坚持绿色发展理念，制定绿色信贷战略与发展目标，切实将理念融入业务发展与信贷管理之中，不断完善绿色金融服务和管理体系，积极打造绿色银行，助力生态文明和美丽中国建设。

完善管理机制，筑牢绿色发展基础

邮储银行董事会、高管层高度重视、积极研究部署支持绿色发展的重大决策，将绿色发展纳入公司治理框架，夯实组织管理机制：批准实施绿色信贷发展规划，明确年度和中长期绿色信贷发展目标，从战略高度支持和保障绿色发展理念的贯彻落实；设立董事会社会责任委员会，监督和评估绿色信贷战略的执行实施；总分行均成立绿色银行建设领导小组，由行领导担任组长，前中后台多部门分工协作，协同联动，深化落实。邮储银行还引入国际金融公司（IFC）作为战略投资者，加强环境与社会风险管理方面的合作，积极借鉴国际绿色金融领先机构的智慧和经验。

邮储银行不断完善绿色金融制度体系，强化政策引领。从2014年起，邮储银行将绿色信贷政策纳入全行授信政策体系，逐年修订优化，明确绿色信贷发展重点领域，细化环保、安全、能耗、质量等维度管理要求，加大对绿色、低碳、循环经济的支持力度，严格限制“两高一剩”行业客户和项目授信，禁止进入不符合国家产业和环保要求的领域。2018年，邮储银行大中型客户重点行业（绿色）授信政策和小微企业重点行业绿色授信政策数量分别达到72个和62个，有效指引各级行精准营销和健康发展。此外，邮储银行已累计制定绿色信贷分类、绿色采购等 40 余项绿色银行相关的政策制度，绿色金融政策制度体系不断完善。

加大资源配置，大力发展绿色金融

镇江市是国家首批海绵城市建设试点城市。此前，在遇到强降雨时，镇江市主城区雨水只得直排进入金山湖，导致水质污染和景观破坏。为此，镇江市启动海绵城市建设工程项目，采用PPP模式建设运营。邮储银行作为首家介入银行，给予工程项目9.23亿元授信支持。该项目采用LID（低影响开发）技术，减少施工工程量，注重对天然水系的保护利用；收集的雨水中水用于绿化和道路洒水，还可降低城市热岛效应，减少城市水污染和内涝灾害。项目完成后，将在水质改善、解决内涝及景观营造等方面发挥积极作用。

类似的绿色项目邮储银行还有很多。近年来，邮储银行大力发展绿色金融，优化信贷结构，重点支持商业模式成熟、市场空间较大、发展前景较好的绿色交通运输项目、可再生能源及清洁能源项目、工业节能节水环保项目、垃圾处理及污染防治项目和节能环保、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，并不断完善绩效考核，加大资源配置力度，优先保障绿色业务发展。截至2017年末，邮储银行绿色信贷余额（银保监会统计口径）达1766亿元，另有符合绿色信贷标准的专项融资1896亿元，两部分合计达3662亿元，占信贷资产比重高于银行业平均水平。

此外，邮储银行积极发挥普惠金融特色和优势，创新绿色金融产品和服务体系，研发推广了适合小微企业、消费者和农户的绿色普惠金融产品，如创新开办光伏扶贫小额贷款、“掌柜贷”、小水电贷款、林权抵押贷款等绿色金融产品，不断提升绿色金融综合服务能力。例如，邮储银行在山西、安徽、河北等 27 个省（区、市）试点开办的光伏扶贫小额贷款，累计发放近万笔，笔均不到6万元，切实解决了农户缺少安装发电设备资金的难题，为优化能源结构、助力扶贫攻坚、建设美丽乡村作出了积极探索和有益贡献。

邮储银行还积极利用互联网、云计算、大数据风控等先进技术，推出并不断丰富完善“邮e贷”系列网络信贷产品，实现信贷业务的线上全流程办理。截至2017年底，邮储银行“掌柜贷”放款近1.8万笔，累计金额3.2亿元；“邮享贷”放款9.8万笔，累计金额40多亿元；“邮薪贷”放款2.4万笔，累计金额近13亿元。

关注重点领域，防范信贷环境风险

在积极发展绿色金融、持续优化信贷结构的同时，邮储银行主动加强环境和社会风险管理，妥善处理业务发展与风险防控关系。

不断健全环境和社会风险制度体系，从管理办法、操作流程、产品制度等各方面完善环境和社会风险管理制度；持续完善环境和社会风险全流程管理，明确客户营销、尽职调查、审查审批、签约放款、贷后管理等各环节管理要求，在贷款“三查”资料清单中增设环境社会风险筛查要点，提升绿色信贷和“两高一剩”业务审查审批技术，在授信合同中增设环境与社会风险管理相关条款，制定绿色信贷分类标准管理办法，坚持“环保一票否决制”，不断优化环境社会风险管理工具。同时，加强资产组合管理，从严控制大额风险暴露，对重点行业实施限额管控，动态调整风险限额方案，重点对钢铁、煤炭、火电、有色金属等行业及授信集中度过高的客户设定管控目标，严控“两高一剩”领域及敏感性行业的信贷增速及占比。

专门强化环境和社会风险的识别与监测，针对中央及各地环保督查风暴，组织全行开展信贷环境风险专项排查活动，覆盖存量客户11万，全面了解了公开和非公开环保信息，深入排查潜在环境风险客户和项目，分类施策防范化解信贷环境风险，进一步完善环境风险监测预警长效机制。

未来，邮储银行将坚定不移贯彻党的十九大精神，紧密围绕国家重大战略部署，继续坚定不移地贯彻绿色发展理念，以制度健全、服务一流、系统先进、效益领先为发展目标，着力打造绿色银行，使其成为邮储银行普惠金融之外的又一大特色。

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(责编：朱江、仝宗莉)