邮储银行出台打好防范化解重大风险攻坚战三年规划

为贯彻落实中央防范化解重大风险战略部署和银保监会监管要求，深化整治市场乱象，打好防范化解重大风险攻坚战，中国邮政储蓄银行近日出台了《中国邮政储蓄银行打好防范化解重大风险攻坚战三年规划》。

全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神,按照银保监会安排部署，明确指导思想、总体目标、基本原则和阶段安排，结合中央、监管要求和邮储银行风险特点，确定了“转变发展理念，主动适应深化供给侧结构性改革要求”、“加强重点领域风险管控，防范重大风险”、“深化体制机制改革，全面提升风险防控能力”等三方面18条重点任务，制定了强化人才保障、IT及数据支撑、风险合规文化建设等保障支撑措施，切实提升风险管理能力，严守不发生系统性风险底线，以自身高质量发展助力经济高质量发展。

邮储银行专门召开了电视电话会议，对该三年规划内容进行宣传贯彻和系统培训，提升各单位对三年规划的重视程度，并要求各单位要加强宣贯培训，弄懂吃透中央防范化解重大风险战略部署有关精神，落实打好防范化解重大风险攻坚战主体责任，细化工作方案，将三年规划有关要求落实到日常各项工作之中，切实抓好三年规划的落地实施工作。

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(责编：朱江、仝宗莉)